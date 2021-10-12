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Beyaz Gazete
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10 seçimi kaybedip bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun yeni 'vaadi'

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sorunların tamamı bir yılda çözülür" dedi.

Ekleme: 12.10.2021 - 15:27 Güncelleme: 12.10.2021 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
10 seçimi kaybedip bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun yeni 'vaadi'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında çeşitli sorunları dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP olarak iktidar olmaları halinde çözüm üreteceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, sorunların kısa vadede çözümünün mümkün olduğunu söyledi.

'SORUNLARIN TAMAMI BİR YILDA ÇÖZÜLÜR'

CHP lideri, iktidara geldiklerinde bir yıllık süreyi işaret ederek, şu şekilde konuştu.

'Bu sorunlar öyle 10 yılda, 15 yılda, 7 yılda çözülecek değil. Bu sorunların tamamı bir yılda çözülür. Bir yılda çözmezsek zaten siyaseti bırakırız.'

10 SEÇİM KAYBETTİ

İktidara gelme hesaplarından söz eden Kılıçdaroğlu, daha önce girdiği 10 seçimin tamamını kaybetmesiyle biliniyor.
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10 seçimi kaybedip bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun yeni 'vaadi'
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