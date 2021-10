Yenilenen AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına günler kala duyurdu: Gençlere özel stüdyo!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatçalışmalarında son aşamaya gelindi. Açılışına sayılı günler akalan AKM'de artık son rötuşlaryapılıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk KültürMerkezi'nde AKM tabelasının da asılmasıyla birlikte son aşamaya gelindi. Çalışmalar hızlasürerken yaklaşık üç yıldır inşaatı devam eden AKM'de artık son rötuşlar yapılıyor. 29 EkimCumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarısürüyor. Hummalı çalışmaların devam ettiği Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim CumhuriyetBayramı'nda açılacak.Görkemli açılış öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenilenen AKM ve KızKulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına kadar pek çok konuda Sabah'a önemli açıklamalardabulundu.İlk defa 1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmetegiren AKM Türkiye'de de Cumhuriyet dönemi simge yapılarından biri. Uzundönemdir faaliyette değildi; şimdi yeniden sanat dünyasına ve halkakazandırılıyor… Yenilenmiş AKM'den bahsedebilir misiniz biraz?İstanbul için, Türkiye için çok önemli bir yeri var AKM'nin. Açıkçası biz özgün görünümünüreferans alarak bir proje geliştirdik, dünya ile karşılaştırdığımızda da sayılı birkaç yapıdan birioldu… 2034 kişilik opera bale ve diğer konserlerin verileceği bir salon var, hemen yanındahem tiyatro hem güzel sanatlar için kullanılabilecek 805 kişilik ikinci bir salon var, 450 m2 birgaleri var ve yine içinde 900m2'lik çok amaçlı salon var, müzik platformu var, çocuklarımızaküçük yaştan sanatı sevdirmek için sanat merkezi var, yine gençlerimize özel kayıt stüdyomuzvar.Kültür sanat anlamında uzmanlaşmış bir ihtisas kütüphanesi var. 24 saat yaşayan bir kültürsanat yurdu diyebiliriz. Beyoğlu kültür projesinin ana unsurlarından biri haline getirdik. 29ekimde açılışı yapıldıktan sonra da Beyoğlu kültür yolu festivalleri ile taçlandıracağız ve burayıyaşayan bir cazibe merkezi hailine getireceğiz. Hem İstanbullular için hem de tüm ziyaretçileriiçin güzel bir eser oldu diye düşünüyorum.Geçtiğimiz günlerde Kız Kulesinin restorasyon çalışmalarını başlatan tanıtımgününde bir araya geldik… Kız Kulesi ''Anıt Eser'' kimliğine kavuşturulacak…İstanbul özelinde restorasyon çalışmaları hız kazandı bunun geri dönüşü turizmaçısından nasıl oldu?Bir ülkenin tarihi değerleri, arkeolojik eserleri, tescilli yapıları, kültür varlıkları o ülkenin turizmkonusunda rekabet derecesini belirleyen en etkili unsurlardan biridir. Bu varlıklarınızı ne kadarön plana çıkarıp farkındalığını dünya geneline yayarsanız o kadar rakiplerinizdenayrışıyorsunuz… Misal Galata Kulesi işlev olarak doğru kullanılmıyordu; biz yeme içmekonusundan orayı ayrıştırdık müze haline getirdik ve ziyaret sayısı tamamıyla on kat arttı. Şuanda Topkapı Sarayı ile en çok ziyaretçi alan müzelerimizden biri. Kız Kulesini de ''Anıt Eser''kimliğine kavuşturmak için uzman hocalar ve mimarlar ile çalışıyoruz. Kız Kulesi'nde durarakİstanbul'u farklı noktalardan fotoğraflayabiliyorsunuz ve dünyada en çok fotoğraflananyapılardan biri Kız Kulesi .. İstanbul için bir değer İstanbul da bu değerini en etkili şekildekullanacak inşallah.Restorasyon çalışmalarında önceliğiniz, dikkat ettiğiniz hususlar neler oluyor?Restorasyon çok meşakkatli bir süreç en önemli şey projelendirme. Projelendirme derkenrestorasyon, rölöve ve restitüsyon sürecinin hazırlanmasını kast ediyorum. Sonra buhazırlanan projenin görsel ve yazılı dokümanlar ile desteklenmesi gerekiyor… İkinci etapta dasit alanı bazında koruma planları oluşturmanız gerekiyor. Bunları sağladığınız zaman çok yolkat etmiş oluyorsunuz ama tabii bunları sağlamak yetmiyor bir yasal alt yapıya da ihtiyaç var.Osmanlı döneminin sonuna doğru ilk yasal düzenlenme yapılmış, Cumhuriyet tarihinde de1983 tarihinde 2863 sayılı kültürel ve tabi varlıklar koruma yasamız devreye girmiş ve gereklialt yapı oluşturulmuş aslında. Uygulama sırasında denetimler yapılıyor, bittikten sonra daprojeye ve eserin özüne ne kadar sadık kalındığında dair de denetimler yapılıyor…Yaz sezonunu da geride bıraktık… Nasıl geçti Turizm açısından sizce?En büyük sıkıntı pandemi… Sizin ülke olarak başarılı olmanız bu konuda yetmiyor, size misafirsağlayan ülkelerin de aynı konumda olması gerekiyor. Koşullar her zaman size bağlı olmuyorher geçen gün şartlar değişiyor. Aşının bulunması ile bir yol alındı ama aşılanmanın dayaygınlaşması çok önemli. Biliyorsunuz sezona girerken 25 milyon turist 20 milyar dolar birgelir hedefi açıklamıştık, eylül sonu itibari ile 20.5 milyondan fazla turist 16 milyar dolardanfazla gelir hedefine ulaştık; bize gelen sınır verilerine bakarak bu rakamları yakalayacağımızısöylüyorum... Muhtemelen kasım, aralık gibi de hedefimizi aşmış oluruz.''TURİZM GELİŞTİRME AJANSI SAYESİNDE DÜNYADA EN YOĞUN VE EN ETKİLİREKLAM YAPAN ÜLKEYİZ.'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul tanıtım videosunu ben çok beğendim.Eleştiriler aldı ama yenilikçi tavrı bile taktir edilmeye değer. Fikir kimden çıktı?Tanıtımın kamuyla yapılmasını doğru bulmuyorum biz de bu amaçla bir turizm geliştirmeajansı kurduk; turizm geliştirme ajansı birçok ajansla birlikte çalışıp fikirleri ortada topluyor,bu fikirler değerlendiriliyor… İstanbul tanıtım filmi dediniz güzel bir cümle kullandınız;tanıtıma dikkat çekmek istiyorum … Dünya genelinde yayınladığımız filmler içinde en yoğunizlenme oranı alan iki filmden biri oldu bu film… Yabancı ziyaretçilerimizin tamamı tarafındanda izlenip, beğenilmiş yani sizinle aynı fikirdeler… Turizm geliştirme ajansı sayesinde dünyadaen yoğun ve en etkili reklam yapan ülkeyiz. Yıl sonunda rakamlar açıklandığında da rakipülkelerle kıyasımızı göreceğiz. ''Göbekli Tepe tek değil onun gibi 11 tane daha tepe tespitettik, arkeolojik çalışmaları başlattık; tepelerin sayısı 12 ile de sınırlı kalmayacak gibigörünüyor... Mısır için piramitler neyse Urfa'da bulunan Taş Tepeler aynı anlama gelecek…''Türkiye genelinde tek bir yerde tatile çıkma hakkınız olsa ya da tek bir müzeyigezme şansınız olsa nereye gitmek isterdiniz?Türkiye coğrafyasına ve Türkiye varlıklarına baktığımız zaman çok acımasız bir soru oluyorbu… Tekilleştirmek çok zor. Dört mevsim farklı coğrafyaları yaşayabileceğimiz bir hazineTürkiye, kıymetini ne kadar çok bilirsek o kadar iyi. Son zamanlarda iki tane uluslararası ödülalmış müzemiz var biliyorsunuz, Troya Müzesi… Benden çok dünya tarafından tescillendiğiiçin de burayı söylüyorum. En iyi müze ödülünü aldı Avrupa'da, ama ben geçen haftalarda birlansman yaptım Urfa'da Taş Tepeler adı altında. Göbekli Tepe tek değil onun gibi 11 tanedaha tepe tespit ettik, büyük arkeolojik çalışmaları başlattık tepelerin sayısı 12 ile de sınırlıkalmayacak gibi görünüyor... Hedefimiz dünyada buradaki farkındalığı en iyi şekildeyaratmak, dünya basınından da çok büyük ilgi oldu ve dünyada birçok üniversite ile birliktehareket ediyoruz. Sekiz ayrı ülkeden on iki tane yabancı kuruluş projeye dahil oldu… Birçoğuda dahil olmak istiyor, biz de dahil olmak isteyen herkesi kabul ediyoruz çünkü bu Türkiye'deşimdiye kadar yapılmış en büyük arkeoloji projesi… Mısır için piramitler neyse Urfa'dabulunan Taş Tepeler aynı anlama gelecek… Bu bağlamda da favori müzeniz neresi olurderseniz Urfa Arkeoloji Müzesi diyebilirim.Bölgelerden bakarsak da şu sıralar Çeşme bölgesi benim ilgimi çok çekiyor, biz orası ile ilgilibir dünya projesi geliştiriyoruz; oradaki halk ile de çok içli dışlı olduk bunun da etkisi var tabii.Bölgenin geçmişine de, gastrolojik yapısına da çok hakimim o açıdan benim için çok cazipgeliyor… Ama benim için Türkiye'yi tek bir bölge ya da müze ile sınırlandırmak çok acımasızcabir soru oldu gerçekten.''MURAT KARAHAN BENİM ŞU ANDA FAVORİ SANATÇILARIMDAN, OPERAKONUSUNDA DÜNYADAKİ SAYILI TENORLERİMİZDEN.''Kültür ve Turizm Bakanı olarak gerçekten çok aktifsiniz, hep sanatla iç içeorganizasyonlarda oluyorsunuz… Peki sizin çok sevdiğiniz bir sanatçı var mı?Türkiye'nin çok değerli sanatçıları var… Bakanlıkta genel müdür olarak görev yapan MuratKarahan benim şu anda favori sanatçılarımdan. Neden onu söylediğimi soracak olursanız yurtdışında da kitlesini sağlamış, çok sıkı takip ediliyor, ödüller alıyor ve opera konusundadünyadaki sayılı tenorlerimizden biri, bu tarz sanatsal markaları bizim çıkarmamız vedesteklememiz gerekiyor…Son zamanlarda milli duygularımızı perçinleyen yapımların arttığınıgözlemliyorum… Geçtiğimiz günlerde Akif filmi vizyona girdi, şimdi deDiyarbakırlı annelerin orada yaşadığı dramı ve direnişi konu alan bir filmyapılıyor… Bu ve benzeri yapımları özellikle Z kuşağını bilinçlendirmek ve doğruyönlendirmek adına çok değerli görüyorum çünkü bizim geleceğimiz onlar…Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?İlgi var, talep var… Bu tarz prodüksiyonları bizim destekleyip kalitesinin en üst seviyede olmasını sağlamamız gerekiyor çünkü bu konuların geniş kitlelere ulaşıp, mesajı iletmekistediğimiz kuşaklar tarafından da izlenirliğini sağlamamız lazım. O zaman başarı sağlamış oluruz. Sadece çok iyi bir konuya değinmek yetmiyor, biz de o yüzden bakanlık olaraküzerimize düşeni yapıp bu tarz projeleri destekliyoruz…En kaliteli şekilde, en yüksek teknolojiler ile yapılmasında elimizden gelen desteği vermeye hazırız.Eşiniz de hep sizinle… Kendisini tanıma fırsatı yakalamadım ama gözlemlediğimkadarıyla tam bir Cumhuriyet kadını, bu anlamda çok beğendiğim bir isim. Sizi deçoğu zaman yalnız bırakmıyor…Bu durum her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü hatırlatıyor bana, böyle söyleyebilir miyiz?Evlenmeden önceki ve sonraki hayatım gerçekten çok farklı. Hayata bakışım, yaşam tarzımçok değişti ve birçok alanda da bunun katkılarını gördüm, evet söylediğinizi ben desöyleyebilirim…''Go Türkiye sitemizi devreye aldık, dünyada en fazla ziyaretçi alan turistik platform oldu.Vatandaşlara vakit bulabilirlerse ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Bir ülkede ne aranırsa buplatformda var.''Go Türkiye sitesi de devreye girdi… Gastronomiye, spora, kamp yapmaya, sanata,festivallere dair her şey var sitede. Hem yerli hem de yabancı turistlere hitap edenbir mecra olmuş. Hatta Türkiye'de nerelerde düğün yapılabilir seçeneği bile varçok eğlenceli görünüyor…Türkiye'nin her yeri bir değer… 81 vilayete de biz bunu yaymaya çalışıyoruz. Go Türkiye diyesitemizi devreye aldık, dünyada en fazla ziyaretçi alan turistik platform oldu. Dokuz dildeyayın yapıyor Türkçe de bunlardan biri. Vatandaşlar vakit bulabilirlerse ziyaret etsinler içi doludolu bir site, gez gez bitmez… Seyahat planlamanızı bu platform üzerinden yapabilirsiniz.Eminim gördükçe daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Söylediğiniz gibi bir şehirde, birülkede ne arıyorsanız içinde var sitenin…