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Tarihi Varda Köprüsü’ndeki özçekim faciayla sonlandı

Adana’nın tarihi simgelerinden olan Varda Köprüsü’nde fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan düşen Hatice Nur Karabulut yaşamını yitirirdi, Mazlum Sözeri ise yaralandı

Ekleme: 11.10.2021 - 23:34 Güncelleme: 11.10.2021 - 23:45 / Editör: Ozge Selin
Tarihi Varda Köprüsü’ndeki özçekim faciayla sonlandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ve kentin tarihi simgelerinden birisi olan Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düşen iki kişiden 21 yaşındaki Hatice Nur Karabulut yaşamını yitirirken; 26 yaşındaki Mazlum Sözeri yaralandı.


UÇURUMDAN DÜŞTÜLER

Olay, Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü'nde meydana geldi. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta olan ilçeye gezmek için giden Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi köprüde fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı. Fotoğraf çekilirken bir anda dengelerini kaybeden Karabulut ve Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ikilinin düştüğü yere ulaştı. Saatler süren çalışmanın ardından Hatice Nur Karabulut'un cansız bedenine ulaşılırken, Mazlum Sözeri de yaralı olarak kurtarıldı.

Sözeri, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı; Karabulut'un cenazesi de otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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