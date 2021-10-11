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Şehit özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan, gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin "Fırat Kalkanı Harekatı" bölgesinde zırhlı araca bölücü terör örgütü PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen güdümlü roket saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın yakınlarının feryatları görenleri duygulandırdı. Haberin detayları...

Ekleme: 11.10.2021 - 11:39 Güncelleme: 11.10.2021 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Şehit özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan, gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı
'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kasabası yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, dün akşam PKK/YPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Şehit özel harekat polisleri Şahin ve Doğan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.



Şehit polisler Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.



BABASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis Cihat Şahin'in oğlu Araf Tuğra Şahin, babasının tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit polisin eşi Öznur Şahin de tören sırasında güçlükle ayakta durabildi.
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