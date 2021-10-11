O paylaşımı başını yaktı! CHP Tire ilçe başkanı Şenoyar görevden alındı!

CHP Tire ilçe Başkanı Hakan Şenoyar’ın ilçede kurulması öngörülen mermer ocağına dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak kadın figürü başını yedi. Geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki çeken CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi İl Yönetimi tarafından görevden alındı. Şenoyar’ın paylaşımının ardından geçtiğimiz hafta CHP Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Selin Sayek Böke ile İl Başkanı Deniz Yücel Menderes havzaları ziyareti kapsamında Tire’ye yapacakları ziyareti son anda iptal etmişti.

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın ilçede kurulmak istenen mermer ocağına dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak kadın figürü başını yedi.Kamuoyunda büyük tepki çeken paylaşımın ardından geçtiğimiz hafta CHP Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Selin Sayek Böke ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel Menderes havzaları ziyareti kapsamında Tire'ye yapacakları ziyareti son anda iptal etmişti. Gelen tepkilerin giderek artması üzerine Şenoyar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada figür olarak paylaştığı fotoğrafın robot bir kadın resmi olduğunu söylemişti. Yaşananlar karşısında CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken beklenen haber bugün öğleden sonra geldi.GÖREVDEN ALINDICHP İzmir il yönetimi olağanüstü toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı. Şenoyar'ın ayrıca disipline gönderildiği bildirildi. Kararın oyçokluğu ile alındığı sızan bilgiler arasında yer aldı. Edinilen bilgiye göre görevden almanın ardından geçici bir ilçe yönetimi kurulacak ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacak.