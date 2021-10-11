Nükleer sırları sakız kutusunda sattı!

Pasifik Okyanusu'nda seyreden denizaltısının bilinmeyen bir cisme çarpmasıyla dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen ABD ordusu, bu kez bir hırsızlıkla sarsılıyor.ABD Donanması'nda görevli bir nükleer mühendis ve eşi, ülkenin nükleer sırlarını yabancı bir ülkeye satmaya çalıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı.Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) tuzağa düşürdüğü mühendis Jonathan Toebbe ile eşi Diana Toebbe, Salı günü yargıç karşısına çıkacak. Amerikan Adalet Bakanlığı, Cumartesi günü West Virginia eyaletinde gözaltına alınan çiftin, Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlandıklarını açıkladı.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, FBI'ı başarılı operasyonu nedeniyle övdü. Amerikan Savunma Bakanlığı ise (Pentagon) konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.SANDVİÇİN İÇİNE DE KOYUP VERDİJonathan Toebbe'nin, hassas bilgiler içeren hafıza kartlarını, 100 bin dolar değerinde kripto para karşılığı, kendisini yabancı bir devlet görevlisi olarak tanıtan bir FBI ajanına sattığı bildiriliyor.Amerikan medyasındaki haberlere göre hafıza kartları, sakız kutularında saklandı. Hafıza kartları bir seferinde ise sandviç içine konarak teslim edildi.FBI'ın 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ile 45 yaşındaki Diana Toebbe'yi, bir yıldır takip ettiği ortaya çıktı. Mühnedisin ABD'nin nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının tasarımları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, mühendis Toebbe'nin FBI ajanını hangi ülkenin temsilcisi sandığının mahkeme belgelerine yansımayacağını kaydediyor.DENİZALTI HASAR ALDIUSS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson uçak gemilerini Pasifik Okyanusu'na gönderen ABD'nin bir nükleer denizaltısı, alev topuna dönen Güney Çin Denizi'nde 'bilinmeyen bir nesneye' çarptı.Amerikalı yetkililer, 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki 15 mürettebatın yaralandığını, yaralıların durumunun hafif olduğunu duyurdu.ABD ordusu, denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediğini belirtiyor.Bir ordu sözcüsü 'Nükleer enerji üretim kısmı hasar görmedi ve denizaltı tüm işlevlerini sürdürebiliyor. Hasarın boyutu değerlendiriliyor. ABD Donanması'ndan yardım talep etmeye gerek olacak bir durum yaşanmadı' dedi.Denizaltının bilinmeyen bir nesneye çarptığı olay, Çin'in Tayvan'ın hava sahasını eşi benzeri görülmemiş bir sıklıkta ihlal etmeye başladığı bir dönemde yaşandı.TÜYLER ÜRPERTEN FOTOĞRAFLARÇin'in bölgedeki etkisini dengelemek için yapılan AUKUS Paktı'ndan haftalar sonra düzenlenen tatbikata ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Avustralya, Kanada ve Hollanda donanmaları katılıyor.USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson ve HMS Queen Elizabeth uçak gemilerinin yanı sıra Japon helikopter gemisi JS Ise'nin yer aldığı gövde gösterisinde altı ülkeden tam 15 bin asker var. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, uçak gemilerinin de yer aldığı ürpertici fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı.