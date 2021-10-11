Nihal Yalçın'ın konuşmasından rahatsız olduğunu belli edince gündem olmuştu! Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan olay damga vurmuştu. Nihal Yalçın'ın siyasi açıklamalarından rahatsız olan ve araya giren Tamer Karadağlı için sosyal medyada linç kampanyası başlatılırken, büyük bir kesim de başarılı oyuncuya destek olmuştu. Karadağlı'ya bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tiyatro oyuncusu Tamer Karadağ’a telefon ederek destek mesajını ilettiğini duyurdu. Bahçeli, görüşmede Tamer Karadağlı'nın Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etti.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan oyunculardan biri olan Nihal Yalçın, ödülünü almak için sahneye çıktı. Sahnedeki konuşmasını uzatan ve kendi şovuna döndüren Nihal Yalçın tavrı ve hareketleri Tamer Karadağlı'yı rahatsız ederken, araya giren ünlü oyuncu Yalçın'a ödülünü verdi.TAMER KARADAĞLI İÇİN LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDIİkili arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündemine yerleşirken, siyasi şova dönen olay neticesinde Tamer Karadağlı için linç kampanyası başlatıldı.HDP VE CANAN KAFTANCIOĞLU LİNÇ GİRİŞİMİNE ORTAK OLDUKaradağlı'ya destek verenlerin başında ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yer aldı.BÜYÜK BİR KESİM KARADAĞLI'YA DESTEK OLDUBaşlatılan linç kampanyasının ardından büyük bir kesim de Tamer Karadağlı'ya destek verdi. Yaptıkları paylaşımlar ile ünlü oyuncuyu desteklediklerini vurgulayan kullanıcılar Nihal Yalçın'ın konuşmasını uzattığını ve siyasi şova çevirdiğini ifade etti.MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN TAMER KARADAĞLI'YA TEBRİK TELEFONUKaradağlı'ya bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptığı açıklamada Bahçeli'nin Tamer Karadağlı'yı tebrik ettiğini katardı. Özdemir'in açıklaması şu şekilde:"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı'yı tebrik etmişlerdir.Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı'nın, Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı'nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."