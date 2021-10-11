Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİSitenin sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava durumu haritasında ise çarşamba gününe dikkat çekildi.Yapılan açıklamada, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü batı kesimlerde, Çarşamba günü ülkemiz genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.