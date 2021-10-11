Meteoroloji'den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 12 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; 24 kentte gök gürültülü sağanak beklenirken, 7 kent için de sağanak uyarısı yapıldı. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM...Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların; bu gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli, yarın öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.Gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan iller: İstanbul, Ankara, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir.Sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde: Kastamonu, Karabük, Bolu, Çankırı, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.ÇANAKKALE 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (öğle) saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.KOCAELİ 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı illerinde (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluAYDIN 16°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 21°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 18°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAZ bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.ADANA 18°C, 30°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 21°C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 11°C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluSİVAS 9°C, 26°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜMÜŞHANE 7°C, 26°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluKARS 1°C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA 9°C, 27°CAz bulutlu ve açıkVAN 4°C, 22°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 14°C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 20°C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açık