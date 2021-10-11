Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.Başkan Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde..Enflasyonda yaşanan yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor.Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır.Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir.Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir.TCMB, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve Eylül ayında politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.Önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde.Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre yüzde 6,9 düzeyinde. Eğilim yıl sonu için yüzde 9,4'lük kredi büyümesi ima ediyor.Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamalarının belirgin altında.Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor.Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi.Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir.İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.