  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor. Enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklandığını vurgulayan Kavcıoğlu, önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesinin ise banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtti.

Ekleme: 11.10.2021 - 15:01 Güncelleme: 11.10.2021 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Başkan Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde..

Enflasyonda yaşanan yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir.

Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir.

TCMB, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve Eylül ayında politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

Önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde.

Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre yüzde 6,9 düzeyinde. Eğilim yıl sonu için yüzde 9,4'lük kredi büyümesi ima ediyor.

Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamalarının belirgin altında.

Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor.

Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi.
Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.
Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler
AK Partili vekil İsmet Uçma vefat etti!
MSB'den iddialara cevap! SADAT açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na: Elinizdeki bilgileri savcılıklarla paylaşın!
Azerbaycan ordusunun önünü kesen İran Ermenilere zaman kazandırdı
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Bu detaya dikkat!
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol kararı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
CHP yandaşı Sözcü'nün KOSGEB yalanı elinde patladı: Foseptiği, klozeti bırakın gazetecilik yapın!
Dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs aşısı iddiası! Rusya tüm bilgileri çaldı!
Tosuncuk hakkında flaş karar!
Flash TV olaylı başladı! CHP medyasındaki kardeş kavgası sonrası bomba patladı: Flash TV'nin arkasında kim var?
Soyer tesisi kapattı, 5 milyonu çöpe attı!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayıştay’ı yok saydı: Vurgunun kılıfı 21/B
İzmir Körfezi alarm veriyor! Tunç Soyer'in bir vaadi daha boşa çıktı!
Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın kardeşi isyan etti: Prim yapmaya kalkmayın
CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!
Kavga büyüyor! Kaftancıoğlu, Tamer Karadağlı 'ya hakaret etti!
CHP'den FETÖ'ye KHK kalkanı! Tepki çeken buluşmada skandal isimler...
Dünya bu adamı konuşuyor! Pilav makinesiyle evlenmişti... Bakın ne için boşandı!

Dünya bu adamı konuşuyor! Pilav makinesiyle evlenmişti... Bakın ne için boşandı!

Nükleer sırları sakız kutusunda sattı!

Nükleer sırları sakız kutusunda sattı!

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Hepsi aynı şikâyetle başvurdu! Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

ABD'de TikTok akımı uğruna öğretmenine saldırdı

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!