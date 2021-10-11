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Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!

Antalya'da eşinin ağır işkencesine maruz kalan ve eşini av tüfeği ile öldüren Melek İpek, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İpek'in 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmesi kararı İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Melek İpek, cezaevinde kaldığı 108'inci günün sonunda özgürlüğüne kavuştu. İşte son dakika haberinin detayları

Ekleme: 11.10.2021 - 13:04 Güncelleme: 11.10.2021 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Melek İpek Türkiye’de gündem olmuştu! Ve o karar onandı!
Antalya Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesinde 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vuran Melek İpek'in (31) 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğinde tahliye edilmişti.

MELEK İPEK DAVASINDA SON DAKİKA!

Melek İpek, cezaevinde kaldığı 108'inci günün sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu.


TÜRKİYE MELEK İPEK'İ KONUŞMUŞTU!

Melek İpek hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığına' hükmedilerek verilen tahliye kararına yapılan itiraz, İstinaf Mahkemesince kabul edilmedi.


Eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle Melek İpek ile ilgili verilen tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince görüşüldü.


İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin 'meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi' dolayısıyla verdiği 'ceza verilmesine yer olmadığına' kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, Yargıtay ilgili ceza dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

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