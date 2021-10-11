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Koronavirüse karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

AstraZeneca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği ‘antikor kokteyli'nin, hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltığını duyurdu. Baş araştırmacı Hugh Montgomery, antikor kokteyli ilacının salgınla mücadelede önemli rol oynayabileceğini açıkladı.

Ekleme: 11.10.2021 - 19:15 Güncelleme: 11.10.2021 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüse karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 5 milyona yakın insan yaşamını yitirdi, 238 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Kovid-19'a karşı tüm dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlarken, ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda AstraZeneca'dan müjdeli bir haber geldi.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 50 AZALTIYOR

NTV'de yer alan habere göre AstraZeneca, salgına karşı geliştirdiği antikor kokteylinin, hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını duyurdu.

AstraZeneca'nın enjeksiyon yoluyla verilen tedavisi, birden fazla denemenin ardından hem önleyici bir ilaç hem de Kovid-19 tedavisi olarak umut vaat ederek türünün ilk örneği oldu. İlacın, aşılarla karşı yeterince güçlü bir bağışıklık yanıtı olmayan kişileri korumak için tasarlandığı belirtildi.

"SALGINLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR"

Baş araştırmacı Hugh Montgomery, "Bu olumlu sonuçlar, uygun bir intramüsküler AZD7442 dozunun bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" dedi.

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Koronavirüse karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
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