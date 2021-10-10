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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kızdıracak. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafını değiştirerek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama öncesinde bir adım daha atmış oldu. Kılıçdaroğlu, kendisini daha da ön plana çıkaran bir fotoğraf tercih etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında son dakika gelişmeleri...

Ekleme: 10.10.2021 - 17:45 Güncelleme: 11.10.2021 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle!
2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın adayı belliyken Millet İttifakı'nın ise adayı hala belli değil. Ancak Millet İttifakı'nda adeta kazan kaynıyor.

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sürekli olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yoklayıp kulis çalışması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için bir son dakika hamlesi geldi.

İşte Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adaylığı pazarında yaşanan son dakika gelişmeleri...

KILIÇDAROĞLU PROFİL RESİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesaplarında partisini ön plana çıkaran paylaşımlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafını değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun
fotoğrafında kendisinin daha çok ön plana çıktığı görülürken arkada ise sadece Türk bayrağı yer aldı.

Kılıçdaroğlu daha önce de sosyal medya paylaşımlarında kendi adını ön plana çıkaran bir yazı karakteri belirlemiş ve fotoğraf paylaşımlarının altına kendi adını yazmaya başlamıştı.

'#GELİYORGELMEKTEOLAN'

Ayrıca CHP Genel Başkanı'nın Twitter ve Facebook profilinde arka plan fotoğrafında #GeliyorGelmekteOlan yazdığı da görüldü.



YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU KIZDIRACAK HAMLE

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da kızdıracak cinsten.

Ekrem İmamoğlu, son yaptığı açıklamada İstanbul'a odaklandığını belirtse de 'cumhurbaşkanı adayı değilim' dememişti. Mansur Yavaş ise ağustos sonu katıldığı bir televizyon programında 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olun derse' cümlesine 'O zaman düşünmek lazım' diyerek kapıyı kapatmadığını göstermişti.

KILIÇDARĞOLU DAHA ÖNCE ÖNLERİNİ KESMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin cumhurbaşkanlığı adaylığında ön plana çıkmasını geçtiğimiz aylarda engellemişti. CHP Genel Başkanı 'Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli' diyerek isim vermeden İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarını hedef almıştı.

HDP'NİN TAVRI

Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adaylığı denkleminde yasak aşk yaşanılan HDP'nin tavrı da dikkat çekiyor. Kendi oylarının önemine dikkat çeken HDP 'bizi dışlamayın diyerek' adeta CHP'yi köşeye sıkıştırmıştı.
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