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Kavga büyüyor! Kaftancıoğlu, Tamer Karadağlı 'ya hakaret etti!

Nihal Yalçın'a tepki gösteren Tamer Karadağlı'nın, "PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım" ifadelerine Canan Kaftancıoğlu, "Korkak erkek" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Ekleme: 11.10.2021 - 13:04 Güncelleme: 11.10.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Kavga büyüyor! Kaftancıoğlu, Tamer Karadağlı 'ya hakaret etti!
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'ye destek veren oyuncu Nihal Yalçın, geçtiğimiz gün 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödül törenine, sahne konuşmasına siyaset karıştıran Yalçın ile ödülü takdim eden Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Yalçın'ın teröndeki konuşmasına dayanamayan Karadağlı, ödülü bir an önce verip, Yalçın'ın susturmaya çalıştı.

Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, kendisine linç kampanyası başlatılan Tamer Karadağlı da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

'YALÇIN'A KAFTANCIOĞLU, BULDAN SAHİP ÇIKIYOR'

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında konuşan Karadağlı, 'Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.' ifadelerini kullandı.


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Kavga büyüyor! Kaftancıoğlu, Tamer Karadağlı 'ya hakaret etti!
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