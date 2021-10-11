Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın kardeşi isyan etti: Prim yapmaya kalkmayın

Konya’da çıkan kavgada Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ülkede olan her olayın kendi dosyaları ile kıyaslama yapılmasından artık aile olarak bıktıklarını söyledi. Duran, “Konya’da bir olay oluyor Kadir Şeker’e bağlanıyor, İzmir’de bir olay oluyor Kadir Şeker’e bağlanıyor, Hatay’da bir olay ve yine Kadir Şeker’e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok. Kimse bizim üzerimizden prim yapmaya kalkmasın. Bu dosyanın adli süreci devam ediyor. Biraz saygı bekliyoruz” dedi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 5 Şubat 2020 tarihinde bir parkta , Özgür Duran ve Ayşe Dırla arasında çıkan tartışmaya müdahil olan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Kadir Şeker yargılandığı 3, Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapse çarptırılmış, bu karar Bölge Adliye Mahkemesince onaylanmıştı. Halen Yargıtay'da olan dosyanın incelenme sürecinin sürdüğü belirtildi.'BİZİM ÜZERİMİNDEN ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR'Öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, bu olaydan sonra ülkenin neresinden olursa olsun, herhangi bir olay olduğundan Kadir Şeker olayı ile kıyaslama yapıldığını söyledi.Aile olarak bu kıyaslamadan bıktıklarını ifade eder Duran, "Bu yapılan algı operasyonlarından artık iyice bıktık. Konya'da bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, İzmir'de bir olay oluyor Kadir Şeker'e bağlanıyor, Hatay'da bir olay ve yine Kadir Şeker'e bağlanıyor. Bunları binlerce kez söyledik ve hala dile getiriyoruz. Bizim olayımızda ne fiziksel nede psikolojik olarak kadına şiddet yok.Sosyal medyada prim ve duygu sömürüsü yapılıyor. Bizim davamız daha bitmedi, dosyamız Yargıtay da incelemede. Hala bu kıyaslamaları yaparak Kadir Şeker'e adalet sağlamak istediklerini sanan insanlar varsa yanılıyorlar.Çünkü amacı sadece prim olan insanların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bizim olayımızda şiddet gördüğü söylenilen Kadir Şeker'in kurtardığı iddia edilen kadın Ayşe Dırla önce sevgilisi daha sonra cezaevinde evlendiği Murat Hanlı ile birlikte 1 kilo eroin ile yakalanıp, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kız kardeşi Figen Dırla'da yine Konya'da 3 kilo eroin ile yakalandı. Madem herkes çok duyarlı, benim annem sokak ortasında 2 defa dayak yedi, burnu kırıldı, saçları koparıldı, yerlerde sürüklendi.Anneme neden destek olmadınız? Kadir Şeker'e bağlanacak bir olay varsa sosyal medyadan paylaşım yaparak bu olayı kaşıyorlar. Sizlerde bu kötü emelleri olan insanlara yardımcı olmuş oluyorsunuz.Tüm Türkiye gerçekleri bilmiyor, gerçekleri öğrenince benden ve abimden özür dileyecekler. Pişman olacağınız şeyleri yapmayın" dedi. Artık ne olur kıyaslama yapmayıp" dedi.