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Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaşanan küresel bağlantı sorunu uzun günler gündemde kalırken, bugün Instagram'da yeni bir sorun yaşandı. Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı. Sorun kısa bir süre sonra giderilirken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Ekleme: 11.10.2021 - 22:38 Güncelleme: 11.10.2021 - 22:51 / Editör: Ozge Selin
Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaşanan küresel bağlantı sorunu uzun günler gündemde kalırken, bugün Instagram'da yeni bir sorun yaşandı. Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı. Sorun kısa bir süre sonra giderilirken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.
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Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı
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