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Beyaz Gazete
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na: Elinizdeki bilgileri savcılıklarla paylaşın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Siyasi cinayetler kaygım var.' sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

Ekleme: 11.10.2021 - 16:08 Güncelleme: 11.10.2021 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Altun'dan 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na: Elinizdeki bilgileri savcılıklarla paylaşın!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir dizi açıklamada bulundu. Altun, 'Siyasi cinayetler kaygım var' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı, "Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ELİNİZDEKİ BİLGİLERİ SAVCILIKLARLA PAYLAŞIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde "siyasi cinayetler" olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz.

Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır.

"FAİLİ MEÇHULLERİ ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARAK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların "siyasi cinayet yalanından" medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.

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İletişim Başkanı Altun'dan 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na: Elinizdeki bilgileri savcılıklarla paylaşın!
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