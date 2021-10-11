İki kardeşi öldürüp gömen zanlılar hakkında yeni gelişme! Evlatlarını öldüren cani anne ve suç ortakları tutuklandı

Ankara'da meydana gelen olay tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Hakkında 1 Ocak 2012 tarihinde kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcak Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan anne Fahriye G, eşi İbrahim T. ile İbrahim T'nin oğlu Arman T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN İÇİN OLUŞTURULAN EKİP KORKUNÇ OLAYI AYDINLATTIKayıp kardeşlerin dosyası, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğin bünyesinde faili meçhul cinayetler için oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu aydınlatıldı.KILIK DEĞİŞTİRİP AİLEYİ İZLEDİLERDosyayı inceleme altına alan ekipler, aileyi takip etmeye başladı. Özel ekip, aileye ait hobi bahçesi çevresinde yer kiraladı, çiftçi veya işçi gibi kılık değiştirerek, ailenin hareketlerini izledi. Üvey baba İbrahim T, ilk eşinden olan oğlu Arman T. ile anne Fahriye G'nin telefon trafiği de incelemeye alındı.KAZIDA ÇOCUKLARIN KEMİKLERİNE ULAŞILDIİncelemeler sonrası kayıp iki kardeşin öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılması üzerine harekete geçen polis, zanlıları düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına almış, beyanlar üzerine yapılan kazılarda çocukların kemiklerine ulaşılmıştı.OĞULLARININ MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİKan donduran olayın da detayları ortaya çıkmaya başladı. Anne Fahriye G. polise verdiği ilk beyanda, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun, çalışmadıklarını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek para istediklerini ve darbettiklerini öne sürdü.CİNAYETLERİ PLANLAYARAK İŞLEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLERBoşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı ve 2015'te evlendiği İbrahim T'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu beyan eden zanlı anne, 2019'da ölen babası İsmail G, üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini itiraf etti.PİKNİK YAPACAĞIZ DİYEREK GÖTÜRDÜKLERİ YERDE POMPALI TÜFEKLE VURDULARAnne Fahriye G, büyük oğlu Oğulcan Bertan Karaoğlu'nu, 2011'de 'piknik yapacağız' diyerek olay yerine götürdüklerini, pompalı tüfekle başına ve göğsüne ateş ederek öldürdüklerini, oğluna ait eşyaları ve cansız bedeni yaktıktan sonra gömüp, üzerini seramikle ördüklerini anlattı.ÖNCE UYUTUP SONRA BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURDULARDiğer oğlunu ise 2013'te, Sincan'daki evde uyku ilacıyla uyuttuktan sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, aynı yöntemle yakın bir noktaya gömdükleri itirafında bulunan şüpheli anne, çocukları gömdükleri Ayaş'taki hobi bahçesini sattıklarını, 2018'de ikinci eşi İbrahim T'den de boşandığını kaydetti. Fahriye G'nin ifadelerini doğrulayan İbrahim T. ve Arman T. ise çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etti.TUTUKLANDILARKorkunç olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara'da Oğulcan Bertan ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşleri öldüren anne Fahriye G., imamlı nikahlı eşi İbrahim T. ve oğlu Ahmet T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından ikişer kez 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.