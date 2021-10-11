Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler

“Yalan ve iftira” içerikli yayınları nedeniyle sürekli RTÜK’ten ceza alan Ayşenur Arslan bugünkü yayınında yine “yalana” sarıldı.

“Yalan ve iftira” içerikli yayınları nedeniyle sürekli RTÜK’ten ceza alan Ayşenur Arslan bugünkü yayınında yine “yalana” sarıldı. CHP’nin kanalı Halk TV’de ekranlara gelen “Medya Mahallesi” programında Ayşenur Arslan, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in TBMM’de yemin etmediğini söyledi. Arslan’ın ‘cahilliğini’ ise 1 Ekim’de TBMM’de Mahmut Özer’in yemin ettiği anlara ilişkin görüntüler deşifre etti.