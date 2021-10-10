Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı zincir marketlerin uyguladığı fahiş fiyatların önüne geçileceğini açıklamasının ve bizzat Tarım Kredi Koooperatifi marketlerini ziyaretiyle ilk adımın atıldığı konuya ilişkin diğer hazırlıklar da tamamlandı. Zincir marketlerin fiyat oyunları ile başlayan tartışmaların ardından alınacak önlemler ve koronavirüs gibi birçok konunun değerlendirileceği kabine toplantısına ilişkin son dakika haberleri...ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ MASADA OLACAKAnkara kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEKabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak.BAŞKAN ERDOĞAN "ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.SABİT GÜNDEM KORONAVİRÜSTE SON DURUMBir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM VE GELECEK PLANLARI KABİNE GÜNDEMİNDEBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplayacağı kabinenin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMAYüz yüze eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak şunları aktarmıştı. "(Okulların kapatılması gündemde mi?) Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan varyantlar beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar sıkı denetimin olduğu başka bir yer yok.DIŞ POLİTİKADA 2 KRİTİK BAŞLIK ÖNE ÇIKIYORKabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak.DOĞU AKDENİZ MASADAÖte yandan Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi.İKİ KRİTİK NOKTADAKİ SON DURUM ELE ALINACAKAyrıca Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYORBakanlar Kurulu'nun yapacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan'ın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor.