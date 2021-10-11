Flash TV olaylı başladı! CHP medyasındaki kardeş kavgası sonrası bomba patladı: Flash TV'nin arkasında kim var?
Çengili çalgılı, dansözlü köçekli amatör yayınlarıyla bilinen Flash TV, iki yıllık aradan sonra yayın hayatına muhalefeti destekleyen formatıyla dönmeye hazırlanırken, patronlar arasında büyük kavga çıktı. Ağabeyi Ömer Ziya Göktuğ ile yarı yarıya hisse sahibi olduğunu belirten Mehmet Emin Göktuğ, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" ifadeleriyle Flash TV'nin arkasındaki gizli sermayeye dikkat çekti. Ömer Ziya Göktuğ, CHP'li İBB'nin bilboardlarla reklamını yaptığı kanalı CHP medyasının yeni üyesi haline getirmişti. Kanalın tepesinde yaşanan kardeş kavgası, Flash TV'nin sermayesi, kimlerden maddi destek aldığı ve gizli ajandasını gündeme taşıdı. Haberin detayları...
yapılanmalara yenisi eklendi. 2 yıl önce yayın hayatına son veren Flash TV'nin geri dönüşü
olaylı oldu. 90'larda düşük bütçeyle kurulan halay, şov ve amatör filmleriyle Türkiye'nin
televizyon kültürünün en absürt formatını ekrana taşıyan Flash TV 2019'da kapanmıştı. Bursa
merkezli Göktuğ Group'un sahibi olduğu Flash TV yeniden yayın hayatına başladı
SÖZDE 'ÖZGÜR KOMİK KORKAK'
'Özgür komik korkak' sloganını kullanan Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yeniden
yayın hayatına başlarken eski yayın anlayışından farklı olarak haber hiciv ve kara mizahın iç
içe olacağı muhalefeti destekleyen yayın politikası işleyecek.
İÇERİSİ KARIŞIK
Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için Hakan Aygün, ana haber bülteni için Can Ataklı, sabah
programında da Seda Akgül, tartışma ve siyaset programları için ise Abdullah Gül'ün yakın
adamı Fehmi Koru, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara gibi isimlerle anlaşan Flash TV'de yaşanan
gelişme büyük dikkat çekti.
CHP Mİ FONLUYOR?
CHP'li troller ile fondaş medya tarafından sosyal medyada büyük reklamı dönen Flash TV'de
yayına baladığı ilk günde kriz başladı. İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatına
döndürmeyi plandığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itiraz etti.
Ağabeyini 'Gizli ajanda' ile suçlayan Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin
kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede arayacağını söyledi.
İŞTE FLASH TV'NİN SABIKALI KADROSU
Flash TV'nin kadrosunda ise karanlık bağlantıları olan radikal muhalifler ve FETÖ ile yakın
ilişkileri ortaya çıkan isimler bulunuyor.
İBB'nin billboardlarında duyuru yapan kanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda
ayetlerle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis yatan Hakan Aygün, 'FETÖ'nün
hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etme' suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine giren Atilla Taş, eski
HDP milletvekilii Altan Tan, İngiltere ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, genç
yaşta CHP'nin desteklediği KRT ve Halk TV'de ünlü muhaliflerle röportaj yaparak adını
duyuran Çağlar Cilara, İYİ Parti'nin medya organlarında çalışan Orhan Uğuroğlu, karanlık
bağlantılarıyla bilinen ve devamlı Başkan Erdoğan'ı iç savaşla tehdit eden muhalif gazeteci
Can Ataklı Flash TV'nin kemik kadrosunda yer aldı.
'GİZLİ AJANDA TEMELLİ BU YAYINA DÖNDÜRME NETİCESİNDE...'
Kardeş Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon'
ifadelerini kullanarak, 'Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme
neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler
başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz
konusudur' şeklinde konuştu. Kardeş Göktuğ'un açıklamasındaki en kritik iddia ise,
'Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş
olası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planının parçası
olmayacaktır' sözünde yer alıyor. CHP medyasının belli fonlarla desteklendiğinin tartışıldığı
bir dönemde, Flash TV'nin gerçekte kimler tarafından maddi destekle kurulduğu ve hangi
fonlarla yayın hayatına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şöyle:
'Basın duyurusudur:
Kamuoyuna, özel ve resmi kurum ve kuruluşların dikkatlerine,
28 Şubat 2019 tarihinde yayınlarına ara veren Türkiye'nin en eski 2. televizyon kanalı olan
Flash TV hakkında son zamanlarda sıklıkla 'yeniden ekranlara dönüyor' haberlerinin
çıkmasının akabinde, test yayınları başlatıldığı, yeni transferlerin yapıldığı ve yayın hayatına
geri döndüğü şeklinde yorumlar yapılmaktadır.
'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMEL İLKELERİNE KARŞI DURAN OLUŞUMLAR
İÇERİSİNDE YER ALMAMIŞTIR'
Her şeyden önce, 28 yıllık yayın hayatında kanalın formatı değişse de bağımsızlık ilkesi
hiçbir zaman değişmemiştir. Flash TV kurulduğu günden bu yana kendi öz kaynaklarıyla
yaşayarak bağımsız kalabilmiştir ve hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin temel
ilkelerine karşı duran oluşumlar içerisinde yer almamıştır. Şirket bağımsız duruşunun
bedellerini ağır ödemiştir ve halen ödemektir.
Flash TV'nin yeniden açılması konusu ile ilgili aşağıdaki duyuruyu ve uyarıyı yapmak isteriz.
'MEHMET EMİN GÖKTUĞ BAĞIMSIZLIK İLKESİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLDİR'
Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Faruk Göktuğ Flash TV'nin yarı yarıya aynı oranda hissedarı,
yönetim kurulu üyeleri ve sahipleridir. Ömer Faruk Göktuğ tek başına Flash TV'nin sahibi
değildir. Flash TV yönetim kurulu, herhangi bir ortaklık görüşmesi, sermeyadarlık teklifi vb.
temaslardan haberdar edilmemiştir. Kanalın %50 ortağı Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin
28 yıllık geçmişinde benimsediği öz kaynaklar ile sağlanmış bağımsızlık ilkesinden vazgeçmiş
değildir. Mehmet Emin Göktuğ Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olası
bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planın parçası olmayacaktır.