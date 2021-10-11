Flash TV olaylı başladı! CHP medyasındaki kardeş kavgası sonrası bomba patladı: Flash TV'nin arkasında kim var?

Türkiye'nin en kritik seçimlerine 2 yıldan az bir süre kala muhalefeti destekleyen 'fondaş'yapılanmalara yenisi eklendi. 2 yıl önce yayın hayatına son veren Flash TV'nin geri dönüşüolaylı oldu. 90'larda düşük bütçeyle kurulan halay, şov ve amatör filmleriyle Türkiye'nintelevizyon kültürünün en absürt formatını ekrana taşıyan Flash TV 2019'da kapanmıştı. Bursamerkezli Göktuğ Group'un sahibi olduğu Flash TV yeniden yayın hayatına başladıSÖZDE 'ÖZGÜR KOMİK KORKAK''Özgür komik korkak' sloganını kullanan Flash TV, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yenidenyayın hayatına başlarken eski yayın anlayışından farklı olarak haber hiciv ve kara mizahın içiçe olacağı muhalefeti destekleyen yayın politikası işleyecek.İÇERİSİ KARIŞIKKanalın Genel Yayın Yönetmenliği için Hakan Aygün, ana haber bülteni için Can Ataklı, sabahprogramında da Seda Akgül, tartışma ve siyaset programları için ise Abdullah Gül'ün yakınadamı Fehmi Koru, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara gibi isimlerle anlaşan Flash TV'de yaşanangelişme büyük dikkat çekti.CHP Mİ FONLUYOR?CHP'li troller ile fondaş medya tarafından sosyal medyada büyük reklamı dönen Flash TV'deyayına baladığı ilk günde kriz başladı. İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatınadöndürmeyi plandığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itiraz etti.Ağabeyini 'Gizli ajanda' ile suçlayan Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesininkendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede arayacağını söyledi.İŞTE FLASH TV'NİN SABIKALI KADROSUFlash TV'nin kadrosunda ise karanlık bağlantıları olan radikal muhalifler ve FETÖ ile yakınilişkileri ortaya çıkan isimler bulunuyor.İBB'nin billboardlarında duyuru yapan kanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardaayetlerle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hapis yatan Hakan Aygün, 'FETÖ'nünhiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımetme' suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alarak cezaevine giren Atilla Taş, eskiHDP milletvekilii Altan Tan, İngiltere ve Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, gençyaşta CHP'nin desteklediği KRT ve Halk TV'de ünlü muhaliflerle röportaj yaparak adınıduyuran Çağlar Cilara, İYİ Parti'nin medya organlarında çalışan Orhan Uğuroğlu, karanlıkbağlantılarıyla bilinen ve devamlı Başkan Erdoğan'ı iç savaşla tehdit eden muhalif gazeteciCan Ataklı Flash TV'nin kemik kadrosunda yer aldı.'GİZLİ AJANDA TEMELLİ BU YAYINA DÖNDÜRME NETİCESİNDE...'Kardeş Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon'ifadelerini kullanarak, 'Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürmeneticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişilerbaşta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi sözkonusudur' şeklinde konuştu. Kardeş Göktuğ'un açıklamasındaki en kritik iddia ise,'Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmişolası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planının parçasıolmayacaktır' sözünde yer alıyor. CHP medyasının belli fonlarla desteklendiğinin tartışıldığıbir dönemde, Flash TV'nin gerçekte kimler tarafından maddi destekle kurulduğu ve hangifonlarla yayın hayatına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.Mehmet Emin Göktuğ'un açıklaması şöyle:'Basın duyurusudur:Kamuoyuna, özel ve resmi kurum ve kuruluşların dikkatlerine,28 Şubat 2019 tarihinde yayınlarına ara veren Türkiye'nin en eski 2. televizyon kanalı olanFlash TV hakkında son zamanlarda sıklıkla 'yeniden ekranlara dönüyor' haberlerininçıkmasının akabinde, test yayınları başlatıldığı, yeni transferlerin yapıldığı ve yayın hayatınageri döndüğü şeklinde yorumlar yapılmaktadır.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMEL İLKELERİNE KARŞI DURAN OLUŞUMLARİÇERİSİNDE YER ALMAMIŞTIR'Her şeyden önce, 28 yıllık yayın hayatında kanalın formatı değişse de bağımsızlık ilkesihiçbir zaman değişmemiştir. Flash TV kurulduğu günden bu yana kendi öz kaynaklarıylayaşayarak bağımsız kalabilmiştir ve hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin temelilkelerine karşı duran oluşumlar içerisinde yer almamıştır. Şirket bağımsız duruşununbedellerini ağır ödemiştir ve halen ödemektir.Flash TV'nin yeniden açılması konusu ile ilgili aşağıdaki duyuruyu ve uyarıyı yapmak isteriz.'MEHMET EMİN GÖKTUĞ BAĞIMSIZLIK İLKESİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLDİR'Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Faruk Göktuğ Flash TV'nin yarı yarıya aynı oranda hissedarı,yönetim kurulu üyeleri ve sahipleridir. Ömer Faruk Göktuğ tek başına Flash TV'nin sahibideğildir. Flash TV yönetim kurulu, herhangi bir ortaklık görüşmesi, sermeyadarlık teklifi vb.temaslardan haberdar edilmemiştir. Kanalın %50 ortağı Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin28 yıllık geçmişinde benimsediği öz kaynaklar ile sağlanmış bağımsızlık ilkesinden vazgeçmişdeğildir. Mehmet Emin Göktuğ Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olasıbir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planın parçası olmayacaktır.