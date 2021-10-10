Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.2 POLİS ŞEHİT OLDUAzez'in Mare ilçesinde Tel Rıfat Bölgesi'nden zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda, Suriye Görev Gücünde görevli 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu.Açıklamada, ''Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerine yer verildi.