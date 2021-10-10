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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Ekleme: 10.10.2021 - 21:27 Güncelleme: 11.10.2021 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Azez'in Mare ilçesinde Tel Rıfat Bölgesi'nden zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda, Suriye Görev Gücünde görevli 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu.

Açıklamada, ''Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerine yer verildi.





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