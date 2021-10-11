F1'deki ulaşım sıkıntısını bakanlığa atmak isteyen Murat Ongun'u kendi yaptırdığı haberler ele verdi

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de yapılan F1 yarışında oldu. Müthiş bir heyecana sahne olan yarıştan geriye ise İBB'nin beceriksizliği kaldı. Günlerdir ulaşımda hiçbir sorun yaşanmayacağını aktaran ve bunun güzellemesini yapan İBB yönetimi bugün binlerce vatandaşı mağdur etti. Vatandaşlar alana yürüyerek gitmek zorunda kalırken, herkes bu duruma tepki gösterdi. Ulaşımdaki başarısızlığın faturasını bakanlığa atmak isteyen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u kendi yaptığı haberleri ele verdi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ""Ulaşım İBB'den" haberiniz hala İBB resmi sitesinde duruyor" dedi.

Bugün Formula 1 Türkiye Grand Prix'si büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmayı Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazanırken, dünya bu yarışı yakından takip etti.İBB'NİN EKSİKLİĞİ BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİYarıştan geriye kalan ise İBB'nin beceriksizliği oldu. Sosyal medya hesaplarından ve haberlerde günlerdir güzelleme yayınlayan İBB yönetimi ulaşımdaki eksikliği nedeniyle binlerce vatandaşı mağdur etti. Piste yürümek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterince İBB Sözcüsü Murat Ongun, anında suçu atacak bir yer aradı.ONGUN, SUÇU ATACAK YER ARADIKonuyla ilgili olarak gelen eleştirilerden birine yanıt veren Ongun, "Koordinasyonsuzluk yok çünkü koordinasyon İBB'de değildi. Koordinasyon için temas kuran bilgi veren de olmadı. Kabahati paylaştırmak yerine adrese teslim edin." dedi.ŞAHİN, ONGUN'UN KENDİ YAPTIĞI HABERLERLE YANIT VERDİOngun manipülasyon dolu paylaşımına ise AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımıcısı Fahri Şahin yanıt verdi. Şahin, İBB'nin günlerdir yaptığı haberlerden birini paylaşarak, "Sayın Ongun, "Konunun bizimle bir ilgisi yok" demeye getiriyorsunuz ama günlerdir İBB'nin F1'e hazır olduğunun reklamlarını ve haberlerini paylaşıyorsunuz. "Ulaşım İBB'den" haberiniz hala İBB resmi sitesinde duruyor ve vatandaşlarımız için ilgili linkler diğer tvitte..." dedi.