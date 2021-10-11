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Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Arka koltuğun kılıfları...

Eskişehir'de iğrenç bir olay gerçekleşti. İddialara göre iki zabıta resmi araçta bir kadına tecavüz etti…

Ekleme: 11.10.2021 - 13:44 Güncelleme: 11.10.2021 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir’de zabıta aracında tecavüz iddiası: Arka koltuğun kılıfları...
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinde görev yapan A.E. ile B.T.'nin, 8 Ekim Cuma gece vardiyasında 26 BE 838 plakalı resmi zabıta aracı ile Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi yakınında bir kadın ile buluşarak, Sultandere bölgesine götürdüğü ileri sürüldü.

Bu bölgede bir süre duran aracın ardından Sarısungur Mahallesine geçtiği belirlendi.

Aracın sabaha kadar o bölgede olduğu ve gittiği alanlar GPRS cihazında yapılan incelemelerde ise tek tek tespit edildiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde tecavüz edildiği iddia edilen kadını bırakan zabıtaların ardından görevlerini devir teslim yaptıktan sonra evlerine gittiği öğrenildi.

Ardından gece boyu zabıtaların kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

Nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan personeller hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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