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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 11.10.2021 - 18:48 Güncelleme: 11.10.2021 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı!
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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