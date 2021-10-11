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Emeklilere 2 bin 100 TL Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi. Bankaya göre farklılık gösteren promosyonlardan SGK ve BAĞ-KUR'lular faydalanacaklar.

Ekleme: 11.10.2021 - 10:40 Güncelleme: 11.10.2021 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Emeklilere 2 bin 100 TL Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
Bankalar emekliler için yarışıyor. Emeklilere verilecek banka promosyonu kapsamında bankalar birbirleri ile yarışa girdi. SGK ve BAĞ-KUR’lular verilecek banka promosyonundan faydalanabilecekler. Bankalardan emeklilere verilecek promosyon tutarı ise 500 TL’den 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor. Banka promosyonu kapsamında, emekli maaşı bin 500 TL’nin altında olanlara en az 500 TL, bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2 bin 500 TL üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödenecek. Bankalar emekli müşterilerini kendi bankalarına çekmek için promosyon fiyatlarında farklılıklara gidiyor. Bazı bankalar verilecek promosyon için hiçbir ek koşul istemiyor. Bazı bankalar ise maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartı ile yüksek ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınını getiren emeklilere 250 TL ek promosyon veya 300 TL’lik market indirimi sağlayan bankalarda mevcut. İşte kampanyanın detayları;

AKBANK: 31 Ekim tarihine kadar maaşını Akbank’a taşıyan emeklilere maaşına göre 1.200, 1.500, 1.750 TL veriyor.

DENİZBANK: Emekli maaşına göre 675, 850, 1.000 TL ödüyor.

FİBABANKA: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL veriyor.

GARANTİ BBVA: Emekli maaşına göre 1.000, 1.250, 1.500 TL ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 TL veriyor. ING: Emekli maaşına göre 675, 850, 1.000 TL veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 TL daha alıyor.

VAKIFBANK: Emekli maaşına 500, 625, 750 TL promosyon veriyor.

İŞ BANKASI: Emekli maaşına göre 750, 875, 1.000 TL ödüyor.

KUVEYT TÜRK: Emekli maaşına 750, 875, 1.000 TL veriyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyanlara yine maaşına göre 750, 875, 1.000 TL ödüyor.ŞEKERBANK: Emekli maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 TL veriyor.

HALKBANK: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL ödüyor.

ZİRAAT BANKASI: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL ödeme yapıyor.

TEB: 8 Ekim itibari ile maaşını taşıyan emekli müşterilerine, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda aldıkları emekli maaşına göre 1.200, 1.500, 1.800 TL ödüyor. Ayrıca bankanın kredi kartı ile her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim ve ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca da en fazla 300 TL indirim imkanı sağlıyor.

YAPI KREDİ: Emekli maaşına göre 1.200, 1.500, 1.750 TL ödüyor. Emekli yakınını getiren kişilere de getirdikleri her kişi için 250 TL ek ödeme yapıyor.
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Emeklilere 2 bin 100 TL Promosyon! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
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