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Beyaz Gazete
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Dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs aşısı iddiası! Rusya tüm bilgileri çaldı!

Aralık 2019 yılından bu yana koronavirüsle savaşan dünya, İngiltere'den gelen iddia ile şoke oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında her ülke kendi koronavirüs aşısını geliştirdi. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V aşısını geliştirmek için Oxford aşısının planını çaldı. Gündemi sarsan haber ile ilgili elimizde kanıt var' derken, kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan haber ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ekleme: 11.10.2021 - 14:04 Güncelleme: 11.10.2021 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs aşısı iddiası! Rusya tüm bilgileri çaldı!
Dünya İngiltere'den gelen aşıda hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V Koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

The Sun'a konuşan ismi gizli tutulan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun hayati verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford tarafından tasarlanan aşıya benzer bir teknoloji kullandığı biliniyordu.

The Sun'a göre, uzmanlar artık bunun bir şüphe olmaktan çıktığı görüşünde.
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Dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs aşısı iddiası! Rusya tüm bilgileri çaldı!
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