Dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs aşısı iddiası! Rusya tüm bilgileri çaldı!

Aralık 2019 yılından bu yana koronavirüsle savaşan dünya, İngiltere'den gelen iddia ile şoke oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında her ülke kendi koronavirüs aşısını geliştirdi. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V aşısını geliştirmek için Oxford aşısının planını çaldı. Gündemi sarsan haber ile ilgili elimizde kanıt var' derken, kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan haber ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.