DEAŞ'ın öldürülen eski lideri Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!

Ortadoğu'yu yakından ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye ve Irak'ta büyük tahribat yaratan, Türkiye'nin operasyonu ile etki alanı kırılan DEAŞ'a bir darbe daha vuruldu.Açıklama Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi'den geldi. Kazımi, DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısını yakaladıklarını duyurdu.Bağdadi, uzun süre DEAŞ'ın başında kalırken, kendisini İslam dünyasının halifesi ilan etmişti. ABD, teröristbaşı Bağdadi'yi bir operasyonda öldürdüklerini açıklamıştı.