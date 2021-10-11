CHP yandaşı Sözcü'nün KOSGEB yalanı elinde patladı: Foseptiği, klozeti bırakın gazetecilik yapın!
AK Parti ve hükümete karşı giriştiği başarısız algı operasyonları ve yalan haberleriyle bilinen CHP yandaşı Sözcü'nün bugün yaptığı "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. KOSGEB haberde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Öte yandan Sözcü'nün haberine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hayal dünyalarında kurguladıkları “led ışıklı akıllı klozet” fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB’i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" dedi.
AK Parti ve hükümete karşı giriştiği başarısız algı operasyonları ve yalan haberleriyle bilinen
CHP yandaşı Sözcü'nün bugün yaptığı "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet"
başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
YALAN HABER
KOSGEB'den yapılan açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "KOSGEB
binasına 47 bin liralık akıllı klozet" başlıklı yalan ve çarpıtma habere ilişkin
açıklamamız" ifadelerine yer verildi.
KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, habere konu açık ihalenin 9 Eylül 2021'de
gerçekleştirildiği ve 2018'de hizmete giren KOSGEB binasının 3 yıldır bekleyen muhtelif
onarım ve tadilat işleri yanında Kovid-19 salgını şartlarında personel ve vatandaşların daha
sağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerini
kapsadığı belirtildi.
KOSGEB binasının boş ve atıl durumdaki 18'inci katının ihtiyaçlar dahilinde hizmete alınması
için yapım işlerinin listelendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu katta KOSGEB Başkanının
makam odası bulunmadığı ve planlanmadığı ifade edildi.
Haber de geçen "masajlı duş sistemi" ifadesinin, söz konusu ürünün piyasadaki kullanılan
adı olduğuna işaret edilerek, ürünün piyasadaki fiyatının 400 liradan başladığı vurgulandı.
"SÖZDE HABERİ YAZANLARIN İLGİ VE HAYAL DÜNYASINI YANSITMAKTADIR"
Aynı haber deki "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesinin, ihalenin teknik
şartnamesinde dahi geçmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bu ifade sözde haberi yazanların ilgi ve hayal dünyasını yansıtmaktadır. İhale şartnamesinde
yer alan 'Gömme Rezervuarlı Klozet' ifadesiyle her yerde kullanılan, standart klozet tarif
edilmiş olup, ürünün piyasadaki fiyatı ise 850 liradan başlamaktadır. Durum böyleyken
KOSGEB Başkanı'nın makam odasına 47 bin liralık akıllı klozet konulacağı gibi apaçık bir
yalan, iftira ve çarpıtmayı yazanların daha önce de kamu binalarına altın klozet yapıldığı
yalanını ortaya atanlara kılavuzluk yaptıkları aşikardır. İhaleye konu onarım, tadilat ve yapım
işleri KOSGEB binasını iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartlara uygun hale getirmek
penceresi olmayan ve pandemi şartlarında risk oluşturan odalara pencere açmak, otoparklara
kazaları engelleyici stoperler koymak, personel ve ziyaretçilerin sık kullandığı mescit ve
yemekhaneyi pandemi şartlarına daha uygun hale getirmek gibi zorunlu ihtiyaçları
kapsamaktadır.
Açıklamada, söz konusu ihalenin, Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesine
aykırılık teşkil etmediğinin altı çizildi.
"YALAN VE ASILSIZ BİR HABERLE ÇARPITILMIŞTIR"
Başkanlığın yıllık bakım-onarım bütçesinin neredeyse yarısı oranında bir bütçeyle bu
işlemlerin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "KİK mevzuatına uygun şekilde
gerçekleştirilen ve hiçbir lüks harcama barındırmayan standart onarım, tadilat ve
yapım işlerini içeren bir ihale tamamen yalan ve asılsız bir haberle çarpıtılmıştır.
KOSGEB gibi 3,5 milyon işletmeye hizmet eden, Türkiye ekonomisinin büyümesine
omuz veren bir kurumu yıpratmayı amaçlayan bu yalan ve asılsız habere karşı tüm
hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri
kullanıldı.
FOSEPTİĞİ, KLOZET İŞLERİNİ BIRAKIP GERÇEKTEN GAZETECİLİK YAPSINLAR!
Sözcü'nün yalan haberine sosyal medyadan tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, "Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllı
klozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet
altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet
işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadelerini kullandı