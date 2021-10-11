CHP yandaşı Sözcü'nün KOSGEB yalanı elinde patladı: Foseptiği, klozeti bırakın gazetecilik yapın!

AK Parti ve hükümete karşı giriştiği başarısız algı operasyonları ve yalan haberleriyle bilinenCHP yandaşı Sözcü'nün bugün yaptığı "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet"başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.YALAN HABERKOSGEB'den yapılan açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "KOSGEBbinasına 47 bin liralık akıllı klozet" başlıklı yalan ve çarpıtma habere ilişkinaçıklamamız" ifadelerine yer verildi.KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, habere konu açık ihalenin 9 Eylül 2021'degerçekleştirildiği ve 2018'de hizmete giren KOSGEB binasının 3 yıldır bekleyen muhtelifonarım ve tadilat işleri yanında Kovid-19 salgını şartlarında personel ve vatandaşların dahasağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerinikapsadığı belirtildi.KOSGEB binasının boş ve atıl durumdaki 18'inci katının ihtiyaçlar dahilinde hizmete alınmasıiçin yapım işlerinin listelendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu katta KOSGEB Başkanınınmakam odası bulunmadığı ve planlanmadığı ifade edildi.Haber de geçen "masajlı duş sistemi" ifadesinin, söz konusu ürünün piyasadaki kullanılanadı olduğuna işaret edilerek, ürünün piyasadaki fiyatının 400 liradan başladığı vurgulandı."SÖZDE HABERİ YAZANLARIN İLGİ VE HAYAL DÜNYASINI YANSITMAKTADIR"Aynı haber deki "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesinin, ihalenin teknikşartnamesinde dahi geçmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bu ifade sözde haberi yazanların ilgi ve hayal dünyasını yansıtmaktadır. İhale şartnamesindeyer alan 'Gömme Rezervuarlı Klozet' ifadesiyle her yerde kullanılan, standart klozet tarifedilmiş olup, ürünün piyasadaki fiyatı ise 850 liradan başlamaktadır. Durum böyleykenKOSGEB Başkanı'nın makam odasına 47 bin liralık akıllı klozet konulacağı gibi apaçık biryalan, iftira ve çarpıtmayı yazanların daha önce de kamu binalarına altın klozet yapıldığıyalanını ortaya atanlara kılavuzluk yaptıkları aşikardır. İhaleye konu onarım, tadilat ve yapımişleri KOSGEB binasını iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartlara uygun hale getirmekpenceresi olmayan ve pandemi şartlarında risk oluşturan odalara pencere açmak, otoparklarakazaları engelleyici stoperler koymak, personel ve ziyaretçilerin sık kullandığı mescit veyemekhaneyi pandemi şartlarına daha uygun hale getirmek gibi zorunlu ihtiyaçlarıkapsamaktadır.Açıklamada, söz konusu ihalenin, Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesineaykırılık teşkil etmediğinin altı çizildi."YALAN VE ASILSIZ BİR HABERLE ÇARPITILMIŞTIR"Başkanlığın yıllık bakım-onarım bütçesinin neredeyse yarısı oranında bir bütçeyle buişlemlerin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "KİK mevzuatına uygun şekildegerçekleştirilen ve hiçbir lüks harcama barındırmayan standart onarım, tadilat veyapım işlerini içeren bir ihale tamamen yalan ve asılsız bir haberle çarpıtılmıştır.KOSGEB gibi 3,5 milyon işletmeye hizmet eden, Türkiye ekonomisinin büyümesineomuz veren bir kurumu yıpratmayı amaçlayan bu yalan ve asılsız habere karşı tümhukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerikullanıldı.FOSEPTİĞİ, KLOZET İŞLERİNİ BIRAKIP GERÇEKTEN GAZETECİLİK YAPSINLAR!Sözcü'nün yalan haberine sosyal medyadan tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varank, yaptığı açıklamada, "Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllıklozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmetaltında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozetişlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" ifadelerini kullandı