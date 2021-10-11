CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!

CHP'yi terör örgütlerinin sözcüsü ve avukatı getirdiği için parti tabanından bile tepki çeken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) ile her türlü siyasi projedeberaber olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 'Seçimler öncesi siyasi cinayetlerden endişe ediyorum' şeklinde bir açıklama yaptı. PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKPC, MLKP gibi terör örgütleriyle aynı çizgide durmaktan kaçınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanlı 15 Temmuz darbe girişiminden önce de 'Siyasi cinayetler olabilir'açıklaması yapmıştı. CHP liderinin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki süreci andıran güncellemesi, yeni bir kaos planlandığının işareti mi sorusuna neden oldu.ABD'ye sığınan firari teröristbaşı Fetullah Gülen de 'Bundan sonra da faili meçhul mel'un cinayetler olabilir…' demiş, peşinden 15 Temmuz hain darbe girişimini organize etmişti.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler olabilir' sözü, FETÖ'nün içinde yer aldığı yeni bir kaos planının devreye sokulduğunu akla getirdi.Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokaklarıyağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmakyerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan için'2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir'suçlamasında bulundu.15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE DE AYNI SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİKılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen öncesinde de 'Siyasi cinayetlerolabilir' ifadelerini kullanmıştı.KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ TAKTİĞİKılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet suçlamasının aynısını teröristbaşı Fetullah Gülen'in dekullanması dikkat çekti. Gülen'in, 'Bundan sonra da faili meçhul mel'un cinayetlerolabilir…' sözlerinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine giden olaylar silsilesiyaşanmıştı.ŞİMDİ DE İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN!Kılıçdaroğlu'nun çamur medyasında kullandığı bu skandal sözlerin bir benzerini Duvargazetesine konuşan İYİ Partili Koray Aydın sarf etti. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın,'Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler olacak' sözünü kastettiniz herhalde,siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var' ifadelerinikullandı.CHP ve İYİ Parti'nin son açıklamaları sonrası cevap bekleyen sorular şunlar:Türkiye'de toplumu ayrıştırmayı hedefleyen, 'siyasi ciyanet' açıklaması ie kaos çağrısıyapan CHP ve ortağı İYİ Parti, hangi karanlık odaklarca planlanan bir oyuna göre hareketediyor?ABD'ye sürekli 'dost' sinyali gönderen, terörün siyasi şubesi HDP ile ortak olan, terörörgütleriyle iş birliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı İYİ Parti nedenşimdi kaos mesajlarını peşpeşe veriyorlar?Binlerce masum vatandaşın azmettiricisii Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyen, PKK,YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle aynı frekansta buluşan CHP, 'Siyasicinayet' oyunuyla 'Biz demiştik' operasyonu için ön almaya mı çalışılıyor?'AK PARTİ SİYASİ CİNAYETLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK HİÇBİR ADIMA MÜSAADE ETMEZ'AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamalarına tepkigöstererek, 'AK Parti siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma müsaade etmez' demişti.Kurtulmuş şunları söylemişti: 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okumasınıtavsiye ederim. Türkiye'de siyasi cinayetleri, faili meçhulleri, işkenceleri, cezaevlerindesistematik olarak ortaya konulan insanların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıcıuygulamaları ortadan kaldıran, bu anlamda siyasi cinayetlere son veren, faili meçhulcinayetler devrini geride bırakan dönem, Türkiye'nin bu son on dokuz yılındaki AK Partiiktidarıdır. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geridönemeyecektir. Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymayaçalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerinişlenmesine yol açamayacak. Böyle bir şeye müsaade edilmeyecek. Varsa bu gruplarınhepsine şimdiye kadar hareket alanı bırakılmadığı gibi bundan sonra da bırakılmayacaktır.Kılıçdaroğlu da vatandaşlarımız da emin olsun. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisindefitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüsemüsaade etmez ve etmeyecek.'