CHP ve İYİ Parti’nin suikast oyunu! Kılıçdaroğlu’nun ardından şimdi de Koray Aydın! Bunların hepsi FETÖ taktiği!
Bugünlerde sözde “Kürt sorunu”nu ortaya atıp HDP’yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi Başkan Erdoğan’ın sokağa silahlı grupları salacağını ve suikastların yaşanacağını söylemesi büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarının ardından şimdi de İYİ Partili Koray Aydın “suikast” iddiasında bulundu. İYİ Parti ve CHP’nin suikast iddialarının benzerlerini 15 Temmuz öncesi teröristbaşı Fetullah Gülen’in de dile getirmesi dikkat çekti. Açıklamaların aynı olması Millet İttifakı’nın FETÖ taktiği uyguladığını gözler önüne sererken “kendileri suikast yapıp suçu hükümete mi atacaklar?” sorusunu da akıllara getirdi.
CHP'yi terör örgütlerinin sözcüsü ve avukatı getirdiği için parti tabanından bile tepki çeken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) ile her türlü siyasi projede
beraber olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 'Seçimler öncesi siyasi cinayetlerden endişe ediyorum' şeklinde bir açıklama yaptı. PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKPC, MLKP gibi terör örgütleriyle aynı çizgide durmaktan kaçınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanlı 15 Temmuz darbe girişiminden önce de 'Siyasi cinayetler olabilir'
açıklaması yapmıştı. CHP liderinin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki süreci andıran güncellemesi, yeni bir kaos planlandığının işareti mi sorusuna neden oldu.
ABD'ye sığınan firari teröristbaşı Fetullah Gülen de 'Bundan sonra da faili meçhul mel'un cinayetler olabilir…' demiş, peşinden 15 Temmuz hain darbe girişimini organize etmişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler olabilir' sözü, FETÖ'nün içinde yer aldığı yeni bir kaos planının devreye sokulduğunu akla getirdi.
Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları
yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmak
yerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan için
'2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir'
suçlamasında bulundu.
15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE DE AYNI SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen öncesinde de 'Siyasi cinayetler
olabilir' ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ TAKTİĞİ
Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet suçlamasının aynısını teröristbaşı Fetullah Gülen'in de
kullanması dikkat çekti. Gülen'in, 'Bundan sonra da faili meçhul mel'un cinayetler
olabilir…' sözlerinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine giden olaylar silsilesi
yaşanmıştı.
ŞİMDİ DE İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN!
Kılıçdaroğlu'nun çamur medyasında kullandığı bu skandal sözlerin bir benzerini Duvar
gazetesine konuşan İYİ Partili Koray Aydın sarf etti. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın,
'Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler olacak' sözünü kastettiniz herhalde,
siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var' ifadelerini
kullandı.
CHP ve İYİ Parti'nin son açıklamaları sonrası cevap bekleyen sorular şunlar:
Türkiye'de toplumu ayrıştırmayı hedefleyen, 'siyasi ciyanet' açıklaması ie kaos çağrısı
yapan CHP ve ortağı İYİ Parti, hangi karanlık odaklarca planlanan bir oyuna göre hareket
ediyor?
ABD'ye sürekli 'dost' sinyali gönderen, terörün siyasi şubesi HDP ile ortak olan, terör
örgütleriyle iş birliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı İYİ Parti neden
şimdi kaos mesajlarını peşpeşe veriyorlar?
Binlerce masum vatandaşın azmettiricisii Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' isteyen, PKK,
YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle aynı frekansta buluşan CHP, 'Siyasi
cinayet' oyunuyla 'Biz demiştik' operasyonu için ön almaya mı çalışılıyor?
'AK PARTİ SİYASİ CİNAYETLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK HİÇBİR ADIMA MÜSAADE ETMEZ'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamalarına tepki
göstererek, 'AK Parti siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma müsaade etmez' demişti.
Kurtulmuş şunları söylemişti: 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okumasını
tavsiye ederim. Türkiye'de siyasi cinayetleri, faili meçhulleri, işkenceleri, cezaevlerinde
sistematik olarak ortaya konulan insanların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıcı
uygulamaları ortadan kaldıran, bu anlamda siyasi cinayetlere son veren, faili meçhul
cinayetler devrini geride bırakan dönem, Türkiye'nin bu son on dokuz yılındaki AK Parti
iktidarıdır. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri
dönemeyecektir. Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya
çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin
işlenmesine yol açamayacak. Böyle bir şeye müsaade edilmeyecek. Varsa bu grupların
hepsine şimdiye kadar hareket alanı bırakılmadığı gibi bundan sonra da bırakılmayacaktır.
Kılıçdaroğlu da vatandaşlarımız da emin olsun. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisinde
fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüse
müsaade etmez ve etmeyecek.'