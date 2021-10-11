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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini duyurdu.

Ekleme: 11.10.2021 - 21:09 Güncelleme: 11.10.2021 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Bu konuda yeni adımlar atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, iklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdıkları yeni yapısal düzenlemeleri açıkladı.

BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Murat Kurum'un görevde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlığın yeni ismini açıkladı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlığın yeni ismini açıkladı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini duyuran Erdoğan, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz. İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen polis memurlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, 'Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.' dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
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