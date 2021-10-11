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Azerbaycan ordusunun önünü kesen İran Ermenilere zaman kazandırdı

İran’ın Karabağ Savaşı esnasında, Azerbaycan topraklarını geçici bir süre işgal ederek Ermenistan’a zaman kazandırdığı ortaya çıktı. Savaş esnasında Zengilan’a ilerleyen Azerbaycan birliklerinin karşısına, uluslararası hukuka aykırı şekilde Karabağ’a giren İran ordusu askerleri çıktı. İkazlara rağmen çekilmeyen İran birlikleri, Azerbaycan’ın bu durumu kamuoyuna açıklama uyarısının ardından kendi topraklarına geçti.

Ekleme: 11.10.2021 - 15:33 Güncelleme: 11.10.2021 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan ordusunun önünü kesen İran Ermenilere zaman kazandırdı
Ermenistan’a silah kapısı olan, Azerbaycan sınırında askeri tatbikat düzenleyen ve "Ermenistan’ı desteklemeliydik" çıkışında bulunan İran'ın, Karabağ Savaşı sürerken, sınırı geçip Ermenistan birliklerine zaman kazandırdığı ortaya çıktı.

Calıber AZ isimli sitede yer alan habere göre, 17 Ekim'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikleri Hudaferin köyünü kurtardı ve karşı taarruzunun hızını kesmeden, Zengilan'a en kısa ve en güvenli yol olan Hudaferin Devlet İlçesi Elektrik Santrali'nin kenarına doğru ilerledi.

İRAN YOLU KESTİ

Ancak barajı dolaşıp Zengilan'a doğru ilerleyen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran ordusunun birimlerine rastladı. İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, Azerbaycan topraklarını işgal etti.

'BARAJI KORUYORUZ'

İran ordusu, Azerbaycanlı askerlerin yoluna önceden beton bariyerler yerleştirdi. Azerbaycan ordusunun yolunu kapattı. Ermenistan birliklerine zaman kazandıran İran güçleri, "Barajı koruyoruz" savunmasında bulundu.


ÇATIŞMA RİSKİ

Azerbaycanlı ve İranlı komutanlar arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, Azerbaycan birlikleri, İran ordusuyla silahlı bir çatışmayı ve ikinci bir cephenin açılmasını önlemek için 14 kilometre uzakta bulunan Soltanlı köyüne geri döndü.

TAHRAN'A NOTAS

Aynı gece, 17-18 Ekim'de Azerbaycan, İran ordusunun topraklarının işgalinin kabul edilemez olduğuna dair Tahran'a sert bir protesto verdi. Tahran'ın 'ihanetini' kamuoyuna açıklamakla tehdit etti.

ZAMAN KAZANDILAR

Kamuoyu tepkisinden çekinene İran, bir günlük gergin müzakerelerin ardından birliklerini Azerbaycan topraklarından geri çekti.


İran ordusunun Azerbaycan topraklarına girmesi, Azerbaycan ordusunun zaman kaybetmesine neden oldu. Bu durum, Ermenistan ordusunun yeniden toplanmasına, rezervlerini sıkılaştırmasına ve savunmasını güçlendirmesine yardımcı oldu.
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