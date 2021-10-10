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Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 10 Ekim'e ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 28 bin 370 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vaka sayısı 196 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplum bağışıklığına dikkat çekti ve tedbirlere uyulmasını istedi. Koca, "“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs verileri...

Ekleme: 10.10.2021 - 20:52 Güncelleme: 10.10.2021 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!
196 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 772 kişi ise iyileşti.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

BAKAN KOCA: AŞIYA RAĞMEN VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSEK?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?" Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!

İşte 10 Ekim Koronavirüs tablosu...


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