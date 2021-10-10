  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

İstanbul Kağıthane'de yapılan operasyonda karşılaşılan görüntü şoke etti. Bir binaya yapılan operasyonda Las Vegas casinolarını aratmayacak kumar aletleri çıktı. Dairede inceleme yapan ekipler 4 adet "Golden Poker Masası" olarak tabir edilen masa ve bir adet rulet masası ve rulet makinası ele geçirdi.

Ekleme: 10.10.2021 - 14:02 Güncelleme: 10.10.2021 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…
Kağıthane'de bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele geçirdi.

Las Vegas'taki casinoları andıran daireye yapılan baskında iki kişi gözaltına alınırken, daire ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında vatandaşın ihbarı üzerine Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ndeki caddeye gelerek binaya giren çıkan kişileri takibe
aldı.

Bina girişine gelen ekipler, uzaktan kumanda ile çalışan kepengin olduğunu görmesi üzerine dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.



MÜŞTERİ SANDILAR POLİS ÇIKTI, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDILAR

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı. Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı. 

İçeriye giren ekipler, kimlik kartlarını göstererek polis olduklarını söylemesi üzerine dairede bulunanlar neye uğradığını şaşırdı.

RULET MASALARI ELE GEÇİRİLDİ, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sokakta bekleyen ekiplerin de binaya girmesiyle dairede geniş çaplı arama yapıldı. Dairede inceleme yapan ekipler 4 adet 'Golden Poker Masası' olarak tabir edilen masa ve bir adet rulet masası ve rulet makinası gele geçirdi.



Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri işletme sahibi olduğu öğrenilen Ömer Faruk D. ile dairede bulunan Muhammed A.'yı (28) gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

CASİNO ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Las Vegas'taki casinoları andıran dairede çalışmalarını tamamlayan ekipler, kumar aletleriyle birlikte gözaltına alınan 2 kişiyi polis merkezine götürdü.



Dairedeki yapılan çalışmalar sonrasında ise Kağıthane Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daireyi mühürledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Dünyanın gözü İstanbul'da! F1'da nefesler tutuldu!
Başkan Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı
Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…
Boğaziçi rektörü arabasını üstüne çıkan öğrenci ile ilgili konuştu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır.
Ulaşımda yeni dönem! İstanbul'dan al Sivas'ta bin!
e-Devlet girişinden son dakika haberler: Mahkemesiz değişiklik başvuruları Türkiye.gov.tr'de
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!
MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı
Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!
İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı! Skandalı duyan 6 İYİ Partili istifa etti!
Kritik raporda korkutan hastalık detayı!
Adalar kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış
Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte türkü söyledi
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti
Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi
Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!
Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!