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Narkotik'ten Kolombiya açıklaması!

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen kokainin ele geçirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır." denildi.

Ekleme: 10.10.2021 - 19:25 Güncelleme: 10.10.2021 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Narkotik'ten Kolombiya açıklaması!
Narkotik Suçlarla Mücadele Dair Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder.

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