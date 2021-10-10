MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır.

ATO Kongre Merkezi'ndeki 'Analar Bacılar Kurultayı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır Anneleri'ne selam gönderirken Biden yönetimine de teröre verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi.İşte canlı yayında o açıklamalar...Analarımıza bacılarımıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Kadının tarihi insanlığın tarihidir. Giymeyen giydiren, sabahlara kadar beşiğini sallayan yavrusuna şefkatle sarılandır ana. Nerede bir şehit varsa orada feryat eden bir ana vardır. Analığın ideolojisi, etnik kökeni olmaz.DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ HATIRLATTIAnneler PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne kadar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana oturma eylemine başlamıştır. Çocuğunu HDP'liler aracılığı ile dağa kaçırıldığını söyleyen Hatice ana ilk taşı atmış, evladına kavuşmuştur. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 250'ye ulaşmıştır. Dağa kaçırılanlardan 32'si geri dönmüştür.HDP'YE DESTEK PKK İLE ORTAKLIKTIRHDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısıdır. Bunlar uyuşturucu kaçakçısıdır, devlet ve millet düşmanıdır. HDP ve PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir. Ekonomimiz, sosyal barışımız, toplam huzurumuz güvenceden mahrumdur. Geldiğimiz bu aşamada teröristlerin ne yatacak bir yeri ne kaçacak bir meskeni ne de saklanacak emniyetli bir alanı kalmamıştır. Bölücü teröristler, bölücü siyasiler gibi adaletin karşısında hesap verilecektir. Yok vermeyeceklerse kahramanlarımız saat gibi çalışan namlusundan çıkan helal kurşunlar bunların alayını devirmeye yetecektir.BİDEN'A SERT TEPKİ!Teröre yardım ve yataklık yapan güçler Türk milletinin sabrını zorlamasınlar. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ABD'ye tehdit olarak değerlendiren ve Temsilciler Meclisiene yazıya döken Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD Suriye'den çekiliyormuş geriye 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalandır. Terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sorna nyie kalacaktır. ABD'nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır. Caniler sınırlarımızın mücabir bölgelerindedir.PKK hem Türk hem Kürt düşmanıdır. Ez cümle insanlık düşmanıdır. Yaşayan her canlının kanlısıdır. Bir kurşunla toprağa düşeceğinize analarınızın kucağına düşün.KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ2020 yılında 550 kadın cinayete kurban gitmiştir. 2021'in ilk 9 ayında 100 yakın kadın hayatını kaybetmiştir. İslam samimiyettir, masum bir cana kıyan bütün insanlara kastetmiştir. Kadınların katiline seyirci kalamayız. Kadın şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi tam olarak gerçekleştiremeyiz.Analarımız yoksa yarınımız yoktur, bazılarımız yoksa devamlı aksayacağız. Ayırmayız, dışlamayız. En başta şehit analarımızı, gazi analarımızı saygıyla selamlıyorum.