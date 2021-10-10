Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Metropol şehir İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimize Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Pazar günü çoğu ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeyken İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporuna göre Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu ve yağış uyarısıMETEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN KRİTİK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 23°CÇok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CÇok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CÇok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CÇok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluAYDIN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 27°CAz bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKARAMAN °C, 29°CAz bulutluKONYA °C, 26°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜMÜŞHANE °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 27°CAz bulutluVAN °C, 20°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 29°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık