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Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Hafta sonuna ilişkin Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı peş peşe geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimizde bugün hava yağışlı olacak. Dışarı çıkacak olanlar plan yapmadan önce uyarıları dikkate alıyor. Öte yandan rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ekim Meteoroloji hava durumu uyarısı ve detaylı bilgiler…

Ekleme: 10.10.2021 - 09:46 Güncelleme: 10.10.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!
Metropol şehir İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimize Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Pazar günü çoğu ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeyken İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporuna göre Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu ve yağış uyarısı

METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN KRİTİK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
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