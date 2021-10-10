Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!
Hafta sonuna ilişkin Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı peş peşe geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimizde bugün hava yağışlı olacak. Dışarı çıkacak olanlar plan yapmadan önce uyarıları dikkate alıyor. Öte yandan rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ekim Meteoroloji hava durumu uyarısı ve detaylı bilgiler…
Metropol şehir İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilimize Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Pazar günü çoğu ilimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeyken İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporuna göre Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu ve yağış uyarısı
METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN KRİTİK YAĞIŞ UYARISI GELDİ!
Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık