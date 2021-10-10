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Merkel'den İran'a açık mesaj: Derhal müzakere masasına dönün

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek haftaların İran ile nükleer anlaşmanın geleceği için belirleyici olduğunu belirtti. Merkel, "İran'a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ekleme: 10.10.2021 - 18:06 Güncelleme: 10.10.2021 - 18:17 / Editör: Ozge Selin
Merkel'den İran'a açık mesaj: Derhal müzakere masasına dönün
Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti için geldiği İsrail'de ilk olarak Başbakan Naftali Bennet ile görüştü, ardından İsrail hükümetinin özel kabine toplantısına katıldı. Merkel ve Bennett, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek haftaların İran nükleer anlaşmasının geleceği açısında belirleyici olduğunu dile getiren Merkel, "İran'a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de İran'ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekledi.

Bennett ise İran'ın nükleer programının "şimdiye kadarki en ileri noktasına" ulaştığını ileri sürerek, İsrail'in Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceği mesajını yineledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bölgenin ve dünyanın çehresinin değişeceğini savunan Bennett, "(İran'ın nükleer silaha sahip olması) Bizim için stratejik değil, varoluş problemidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşecek olan Merkel, Bennett'in kendi onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

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