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Kritik raporda korkutan hastalık detayı!

İklim değişikliği etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha hissedilir olacağını vurgulayan TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, “Sıcaklıklarla birlikte su kaynaklı enfeksiyonların artması hastalıkları da tetikler. DİKKAT” dedi

Ekleme: 10.10.2021 - 09:55 Güncelleme: 10.10.2021 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Kritik raporda korkutan hastalık detayı!
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, 'Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri' raporunu tamamladı. Rapora göre, küresel olarak 2-4 derecelik sıcaklık artışı sıtmanın artışına sebep olacak. Su kalitesinin de bozulması kolera, tifo, paratifo ve çocukluk çağı diyaresi gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bunlara bağlı ortaya çıkan ölümlerin görülme oranlarını artıracak.

TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, hazırladıkları 'Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri' raporunun detaylarını şu sözlerle anlattı:

SICAKLIK 2- 4 DERECELİK ARTACAK:

İklim değişikliği ve küresel ısınma, bütün dünyanın gündeminde olan ortak bir meselesi. İklim değişikliğinin etkileri önümüzdeki yıllarda daha da hissedilir olacak. En iyimser tahmine göre 2100 yılında 1,8 derece artışı, en kötümser tahmine göre 4 derece artış olması bekleniyor.

YENİ HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR:

İklim değişikliği ile ilişkilendirilen sağlık sorunları sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar, ultraviyole radyasyonun yan etkileri, hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları, gıda ve su ile geçen hastalıklar, değişen bulaşıcı hastalık etkenleri, vektörlerle ilişkili hastalıklar, ruhi sorunlar ve yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar olarak sıralanabilir. İklim değişikliği yaşlı ve çocuklar, enerjiye/teknolojiye erişimi kısıtlı olanlar, yoksullar, engelliler ve yalnız yaşayanlar gibi hassas grupları daha çok tehdit ediyor. Sıcaklık artışına bağlı olarak polen mevsiminin uzaması da astım gibi alerjik hastalıkları tetikliyor.

SITMA YAYILACAK:

Hava sıcaklığının artması sivrisinek gibi vektörlerin sayısının ve yayılımının artmasana sebep olacak. Bu yüzden sivrisineklerin sebep olduğu sıtmanın ılıman iklimlerde daha yaygın hale geleceği ve şu an görülmediği tropikal ve subtropikal yüksek bölgelerde artış göstereceği bekleniyor.

HASTALIKLAR ARTACAK:

Sıcaklıktaki değişimler, yağışların artması ve sel gibi tabii hadiseler su kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını arttırırlar. Su kalitesinin bozulması kolera, tifo, paratifo ve çocukluk çağı diyaresi gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bunlara bağlı ortaya çıkan ölümlerin görülme oranlarını artıracak.

MECLİSE SUNULACAK:

Komisyonumuz çok kapsamlı ve iklim değişikliği ile alakalı uyum çalışmaları noktasında çok sayıda teklif ve tavsiyelerinin olduğu raporunu tamamladıktan sonra önümüzdeki aylarda TBMM Genel Kuruluna sunacak. Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesinde bir rehber ve harita niteliğinde olan rapor çok faydalı olacak.
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