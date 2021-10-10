  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kendisine satırla saldıran erkek arkadaşı için gözyaşı döktü

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.’yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.’ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.’nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

Ekleme: 10.10.2021 - 19:06 Güncelleme: 10.10.2021 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Kendisine satırla saldıran erkek arkadaşı için gözyaşı döktü
Olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.'den kaçan Elif D., bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi.

Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.
Oğuzhan K.'nin yakalandığı, yaralı Elif D.'nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, 'Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz' denildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.

ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.'yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı. Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Kaplan, “Kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da kadına baltayla saldıran adamı sadece izlediler
Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!
CHP'li Özkan'a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi
HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu Gürsel Tekin anlattı: Toplantıyı bizi korumak için tek başına düzenlediler
Ankara'da 9 yıldır aranan kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı! Hobi bahçesi kazıldı, kemik parçaları bulundu...
Kendisine satırla saldıran erkek arkadaşı için gözyaşı döktü
Taalas övgü yağdırdı: Türkiye güçlü bir aktör
Türkiye GP'de ilk cep Bottas'ın!
Merkel'den İran'a açık mesaj: Derhal müzakere masasına dönün
Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle!
Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın!
Başkan Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı
Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…
Boğaziçi rektörü arabasını üstüne çıkan öğrenci ile ilgili konuştu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır.
Ulaşımda yeni dönem! İstanbul'dan al Sivas'ta bin!
e-Devlet girişinden son dakika haberler: Mahkemesiz değişiklik başvuruları Türkiye.gov.tr'de
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!
MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı
Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Talep yağıyor! Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor!

Talep yağıyor! Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!