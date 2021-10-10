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İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Prosche, Maserati, Bentley, Ferrari ve diğerleri! İşte en çok satan otomobil markaları...

Ekleme: 10.10.2021 - 13:12 Güncelleme: 10.10.2021 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!
Eylülde spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkati çekti. Geçen ay Türkiye'de lüks ve spor otomobil olarak kabul gören markalar arasında en fazla satışı 59 adetle Porsche gerçekleştirdi.

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında ise 434 bin 800 adetlik Türkiye otomobil pazarında 482 Porsche,

152 Lexus



80 Jaguar



61 Maserati



24 Aston Martin,



18 Ferrari,



12 Lamborghini



ve 9 Bentley satıldı.



Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 77 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile Renault izledi. VW, 3 bin 256 satışla dördüncü, Dacia da 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Bu arada, Türkiye otomobil pazarında geçen ay en çok tercih edilen gövde tipi 17 bin 68 satış ve toplam satışlardan yüzde 39,3 pay olan SUV otomobiller oldu. Böylece SUV otomobil satışları ilk kez sedan otomobil satışlarını geçti.
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İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

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