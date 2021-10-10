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İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sürüyor! Birçok sektör durma noktasına geldi

İngiltere'de haftalardır süren krizin boyutu büyüyor. Hükümet krizi çözmek adına somut bir adım atmazken, İngiliz yetkililerden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Yetkililer, ülkede yaşanan petrol, gaz, gıda ve enerji krizi nedeniyle bazı sektörlerde fabrikaların kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ekleme: 10.10.2021 - 23:13 Güncelleme: 10.10.2021 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sürüyor! Birçok sektör durma noktasına geldi
İngiltere'de tedarik zincirindeki eleman açığına bağlı olarak gelişen aksama nedeniyle ülkedeki petrol, gaz, gıda ve enerji krizi devam ediyor. Yetkililer endüstride meydana gelen krizlerin henüz çözüme ulaşmamasının ardından bazı endüstrilerin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceği ve fabrikaların kapanabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiltere'nin en büyük iş sendikası Unite the Union'un Başkanı Sharon Graham, ülkede fabrikaların kapatılmasının düşünüldüğünü ve bu nedenle işçilerin "çok endişeli olduklarını" söyledi. Graham sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Endüstriyel stratejimiz tamamen hesap verebilir olmalı ve temsilcilerimizi, yetkililerimizi, organizatörlerimizi ve personelimizi planlamaya dahil etmelidir. İş yeri için savaşmak, ücret ve koşulları korumak için etkili bir Sanayi Stratejisi sunmalıyız" dedi. Graham, bunun için, eşit bütçeler üzerinde çalışacağını, endüstriyel strateji planının özel taahhütler ve eşitlik içereceğini, çalışanlar için gelişim merkezleri açılacağını ve özel hedefler belirleneceğini söyledi.

SEKTÖRLER, HÜKÜMETİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Birleşik Krallık'taki çelik endüstrisinin genel müdürü Gareth Stace, hükümetin ülkedeki işletmeleri desteklemek konusundaki eylem eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Stace, ilerleyen haftalarda sektöre yardım olmadığı takdirde, İngiltere'nin çelik sektöründe "önemli ve kalıcı hasar" olacağını söyledi. Cam sanayisi için ise British Glass'ın Genel Müdürü Dave Dalton, bazı şirketlerin ne kadar süre ayakta durabileceğini bilemediği için bunun işlere ve tüketiciye yansıdığını söyledi.

HÜKÜMET YARDIM TAAHHÜDÜNDE BULUNMADI

Öte yandan, hükümet ülke endüstrisindeki krize ve artan gaz fiyatlarına karşı herhangi bir yardım taahhüdünde bulunmadı. İş Bakanı Kwasi Kwarteng, enerji sektörleri için destek konusunda Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ile yakın çalıştığını belirterek, "bir çözüm bulmaya çalıştığını" ifade etti.

"YETERLİ OLUP OLMADIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Tüketicilerin bu kış enerji fiyat üst sınırında bir değişiklik görmeyeceğini söyleyen Kwanteg, "Halihazırda mevcut desteğimiz var ve bunun bizi bu durumu aşmak için yeterli olup olmadığını görmek istiyoruz" dedi.

"İŞİMİZ KURTARMA DEĞİL, ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Kwarteng, gaz için ödeme yapamayan fabrikaların kapanmak zorunda kalıp kalmayacağına yönelik yaptığı bir açıklamada, bu durumun ticari bir karar olduğunu ve şirketler için "herhangi bir rakam" taahhüt etmeyeceğini belirtti. Kwarteng, "İşimiz kurtarma değil, arz güvenliğini sağlamak, odaklandığımız iş bu" diye konuştu.


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