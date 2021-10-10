  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan kritik toplantıda vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masaya yatırılacak. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekleme: 10.10.2021 - 11:52 Güncelleme: 10.10.2021 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
Milyonlarca insanın beklediği Kabine Toplantısı yarın yapılacak.

Saat 15'te başlayacak olan kabine toplantısında koronavirüs rakamları ele alınacak.

Yeni vaka sayılarındaki artış sonrasında aşısızlara ek tedbirler gelir mi sorusu yanıtını bulacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. 

30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.

Yüz yüze Eğitim de Kabinenin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de bir sunum yapacak. Olası ek tedbirler gözden geçirilecek.

Fahiş fiyatla mücadele, Kabine Toplantısı'ndaki bir başka önemli başlık. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devame den operasyonlar kabinenin gündemi arasında.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabineyi bilgilendirecek.

İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek.
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!
MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı
Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!
İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı! Skandalı duyan 6 İYİ Partili istifa etti!
Kritik raporda korkutan hastalık detayı!
Adalar kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış
Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte türkü söyledi
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti
Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi
Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!
MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: İşte TOGG'un satışa çıkacağı tarih...
Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'ndaki arıza vatandaşa isyan ettirdi: Her şey daha güzel olacak
Başkan Erdoğan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı!
Mali Başbakanı'ndan Macron'a: Bize Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
Satırlı saldırıya uğrayan kadın vatandaşların yanına sığındı: Tavla oynayanlar müdahale bile etmeden izledi
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!