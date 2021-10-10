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Formula 1 İstanbul etabının kazananı Bottas oldu! Hamilton isyan etti 'Size söylemiştim...'

Formula 1 İstanbul yarışı harika bir mücadaleyle bitti. Bottas birinci başladığı yarışı birinci tamamlarken Hamilton uzun süre ilk üçe girmek için mücadele etti fakat rakiplerini geçemedi. Hamilton yarış sonunca ekibiyle konuşurken 'Pit stopa girmemeliydik, size söylemiştim.' diyerek isyan etti. Perez 3., Hamilton ise yarışı beşinci tamamladı.

Ekleme: 10.10.2021 - 16:37 Güncelleme: 10.10.2021 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Formula 1 İstanbul etabının kazananı Bottas oldu! Hamilton isyan etti 'Size söylemiştim...'
BOTTAS KAZANDI, VERSTAPPEN HAMİLTON'UN ÜSTÜNE ÇIKTI!

Hamilton, yarışın son anlarında telsizle irtibatını kesti. Max Verstappen yarışı ikinci sırada bitirerek genel sıralamada Hamilton'un üstüne çıktı ve birinciliğe oturdu!

İŞTE İSTANBUL PARK'TAKİ YARIŞIN SONUCU

BOTTAS
VERSTAPPEN
PEREZ
LECLERC
HAMİLTON
BOTTAS BU SEZON İLKİ BAŞARDI!

Mercedes'in Fin pilotu Bottas bu sezon ilk kez bir yarış kazandı.

İşte nefes kesen start ve Alonso'nun spin attığı o anlar!

Son şampiyon Lewis Hamilton 8. sıra için atak yaptı ancak Tsunoda müthiş savunmayla karşılık verdi.

Alonso'nun spin atmasına neden olan Ferrari pilotu Gasly beş saniye ceza aldı!

Son şampiyon Lewis Hamilton adım adım zirveye gidiyor, 5. sıraya yükseldi.

Hamilton ile Perez arasında muhteşem mücadele. Perez, çok zorlansa da Hamilton'a geçit vermedi.

30. TURA BOTTAS ÖNDE GİRDİ!

Yarışa ilk sırada başlayan Fin pilot Bottas, aynı şekilde 30. turu lider götürüyor.

Mercedes'in pite çağırdığı Hamilton, pistte kalmak istediğini belirterek takımına olumsuz yanıt verdi.

Hamilton, Leclerc'i geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi!

İstanbullular yarışı büyük bir ilgiyle takip etti!

SCHUMACHER İLK KEZ İSTANBUL'DA!

Formula 1 tarihinin en önemli pilotlarından biri olan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarıştı.

İlk kez 2005 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta, 9. yarış koşulacak. İlk yarışı Fin pilot Raikkonen kazanmıştı.

ÜÇ SEZON ÜST ÜSTE FELİPE MASSA!

2006, 2007 ve 2008'deki yarışları Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazanmıştı.

2009'daki yarışı Jenson Button, 2010'daki yarışı ise yine bir başka İngiliz pilot Lewis Hamilton kazanmıştı.

2011'deki yarışı Alman pilot Vettel kazanırken uzun seneler sonra yeniden İstanbul'da koşulan yarışı geçen sene Hamilton kazanmıştı.
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