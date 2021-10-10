  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

e-Devlet girişinden son dakika haberler: Mahkemesiz değişiklik başvuruları Türkiye.gov.tr'de

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.

Ekleme: 10.10.2021 - 12:20 Güncelleme: 10.10.2021 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
e-Devlet girişinden son dakika haberler: Mahkemesiz değişiklik başvuruları Türkiye.gov.tr'de
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 'İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması' hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

3 YIL UZATILDI

6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.

TEKRAR UZATILABİLECEK

Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE SON DAKİKA VERİLERİ

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.
Dünyanın gözü İstanbul'da! F1'da nefesler tutuldu!
Başkan Erdoğan, Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı
Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…
Boğaziçi rektörü arabasını üstüne çıkan öğrenci ile ilgili konuştu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır.
Ulaşımda yeni dönem! İstanbul'dan al Sivas'ta bin!
e-Devlet girişinden son dakika haberler: Mahkemesiz değişiklik başvuruları Türkiye.gov.tr'de
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!
MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı
Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!
İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı! Skandalı duyan 6 İYİ Partili istifa etti!
Kritik raporda korkutan hastalık detayı!
Adalar kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış
Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte türkü söyledi
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti
Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi
Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!
Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

İşte en çok satılan spor ve lüks otomobiller!

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Yerli drone avcısı 'Fedai' ilk kez görüntülendi! '10 bin parçacıkla tehdidi avlıyor'

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!