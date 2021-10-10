Dünyanın gözü İstanbul'da! F1'da nefesler tutuldu!

Formula 1 İstanbul etabına Bottas birinci sırada başlarken Verstappen de ikinci sırada start aldı. İstanbul Park'taki yarış heyecan fırtınası şeklinde geçecek. İstanbul Park, Imola (İtalya) ve Abu Dabi ile birlikte saat yönünün tersine yarış olan üç pistten biri olarak dikkat çekiyor. Yarış sırasında yağmur var...CANLI | İşte nefes kesen start ve Alonso'nun spin attığı o anlar!Son şampiyon Lewis Hamilton 8. sıra için atak yaptı ancak Tsunoda müthiş savunmayla karşılık verdi.Alonso'nun spin atmasına neden olan Ferrari pilotu Gasly beş saniye ceza aldı!Son şampiyon Lewis Hamilton adım adım zirveye gidiyor, 5. sıraya yükseldi.GENEL SIRALAMADA HAMİLTON VE MERCEDES ÖNDE!Genel pilotlar klasmanında İngiliz pilot Lewis Hamilton birinci sırada. Hollandalı Max Verstappen ise 244.5 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fin pilot Bottas ise üçüncü sırada. Markalar sıralamasında ise Mercedes birinci sırada, Mercedes'i Red Bull ve McLaren takip ediyor.HAMİLTON ŞAMPİYONLUK İSTİYOR! PEŞ PEŞE 5 ZAFER...Saat 15:00'te başlayacak #TurkishGP, 5.3 kilometrelik pistte 58 tur olarak yapılacak. Formula 1 İstanbul Park'ta geçen sene yapılan yarışı Lewis Hamilton kazanmıştı.Lewis Hamilton peş peşe 5., genelde ise 8. şampiyonluğu için İstanbul'daki yarışa büyük önem veriyor. Bu sezon Hamilton'un en büyük rakibi ise Hollandalı Max Verstappen!SCHUMACHER İLK KEZ İSTANBUL'DA!Formula 1 tarihinin en önemli pilotlarından biri olan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarışacak.İlk kez 2005 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta, 9. yarış koşulacak. İlk yarışı Fin pilot Raikkonen kazanmıştı.ÜÇ SEZON ÜST ÜSTE FELİPE MASSA!2006, 2007 ve 2008'deki yarışları Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazanmıştı.2009'daki yarışı Jenson Button, 2010'daki yarışı ise yine bir başka İngiliz pilot Lewis Hamilton kazanmıştı.2011'deki yarışı Alman pilot Vettel kazanırken uzun seneler sonra yeniden İstanbul'da koşulan yarışı geçen sene Hamilton kazanmıştı.PİLOTLAR KLASMANIŞampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1514. Lando Norris (Büyük Britanya): 1395. Sergio Perez (Meksika): 120TAKIMLAR KLASMANIPilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda. Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:1. Mercedes: 397,5 puan2. Red Bull: 364,5 puan3. McLaren: 234 puan4. Ferrari: 216,5 puan5. Alpine: 103 puan