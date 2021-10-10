CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 genel seçim çalışmalarına şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu yine terör ile arasına mesafe koyamayıp, KHK'lılara sözler verirken PKK'nın siyasi kolu HDP'yi de meşru olarak göstermeye çalıştı.Özellikle sözde Kürt sorununu ortaya atan ve HDP'siz çözülmez diyen Kılıçdaroğlu'na HDP'ten cevap olarak İmralı geldi.Seçim uğruna teröre göz kırpan CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken kravatlı terörist HDP'nin Kandil'den emir aldığı bir kez daha gözler önüne serildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Hala zillet ittifakının anlayışı aynı şekilde devam ediyor. HDP meşru bir siyasi parti diyorlar. Onun için orada da PKK'ya kapı aralamaya çalışıyorlar' ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle sürdürdü:'Bugüne kadar bir kez terörü lanetlemeyen, terör örgütüyle kol kola gezen, elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini.Kılıçdaroğlu, Akşener, siz belki kendi koltuğunuz uğruna, sizi kandırdıkları, pişpişledikleri koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz, sizin yakanızı ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz.'