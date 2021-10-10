CHP'li Özkan'a görüntülerle yalanlama: İçeri alınmayan yiyecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada "vatandaşlar polislerden artan kumanyaları topluyor" şeklindeki iddiasını görüntülerle yalanladı. Emniyetin çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait olanları aldıkları görüldü.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içecekler alınmadı. Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldı.İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada, ”Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” açıklaması dikkat çekti.Adana Emniyet Müdürlüğü gerçeği açıkladıAçıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı yalandı.