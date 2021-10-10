Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılması için çaba harcandığını belirterek, 'Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor' dedi. Koca, Öz Sağlık İş Sendikasının Başkanlar Kurulu Toplantısı'na video mesaj gönderdi.'ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK'Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, şunları kaydetti:'SABİT EK ÖDEMENİN ARTIRILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİK''Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz.'EMEKLİLİK TARAFINDA DA REFAH DÜZEYİNİN KORUNMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ'Çalışanların yarın emeklilikte de refah düzeyini koruyabilmenin uğraşı içinde olduklarını aktaran Bakan Koca, 'Çalışma koşullarımızı hak ve sorumluluk temelinde en adil düzeye taşımak için hep birlikte çalışacağız' açıklamasında bulundu.