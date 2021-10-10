  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!

Covid-19 sürecinde özverili çalışmalarıyla dikkat çeken sağlıkçılara sevindirici haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bakan Koca, toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılması için gösterilen çabayı hatırlatarak, “Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Ekleme: 10.10.2021 - 10:53 Güncelleme: 10.10.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılması için çaba harcandığını belirterek, 'Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor' dedi. Koca, Öz Sağlık İş Sendikasının Başkanlar Kurulu Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

'ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK'

Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, şunları kaydetti:

'SABİT EK ÖDEMENİN ARTIRILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİK'

'Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz.

'EMEKLİLİK TARAFINDA DA REFAH DÜZEYİNİN KORUNMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Çalışanların yarın emeklilikte de refah düzeyini koruyabilmenin uğraşı içinde olduklarını aktaran Bakan Koca, 'Çalışma koşullarımızı hak ve sorumluluk temelinde en adil düzeye taşımak için hep birlikte çalışacağız' açıklamasında bulundu.
Gözler kritik Kabine'de! Yeni tedbirler neler?
CHP'nin meşru dediği HDP Kandil'den talimat alıyor! Skandal belgeler ortaya çıktı!
MasterChef jürileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu: Takipçileri linç kampanyası başlattı
Bakan Koca açıkladı! Ek ödeme müjdesi!
İYİ Partili başkandan eşine iş kıyağı! Skandalı duyan 6 İYİ Partili istifa etti!
Kritik raporda korkutan hastalık detayı!
Adalar kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış
Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte türkü söyledi
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti
Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi
Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim koronavirüs verilerini açıkladı!
MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler!
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: İşte TOGG'un satışa çıkacağı tarih...
Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'ndaki arıza vatandaşa isyan ettirdi: Her şey daha güzel olacak
Başkan Erdoğan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı!
Mali Başbakanı'ndan Macron'a: Bize Türkiye gibi dost ülke gerekiyor
Satırlı saldırıya uğrayan kadın vatandaşların yanına sığındı: Tavla oynayanlar müdahale bile etmeden izledi
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok il için yağış uyarısı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Otele eskort çağırmıştı... Hovarda pilotun pişkin savunması onu kurtarmadı!

Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Deniz, kara ve hava araçlarına entegre ediliyor! Göz kırpma süresinde...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi! Ufuk Kaplan'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezip....

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı!