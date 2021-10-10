Adalar kaymakamı İBB'yi 23 gün önce uyarmış

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın; 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıktı.Dr. Mustafa Ayhan'ın, tahliye kararı olmadan kiracısı olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni tahliye edemeyeceğini resmi yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiği öğrenildi.AYHAN: TÜGVA'NIN HALEN VARLIĞINI KORUYAN GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN MEVCUTAdalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.Söz konusu yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğuna dikkat çekildi.'İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL, TAHLİYE EDİLMEMEZ'Yazıda; 'Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir' denildi.ALİ ERCAN AKPOLAT VE EKİBİ, TÜGVA BİNASINI 27 SAAT BOYUNCA İŞGAL ETTİİstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gönderdiği yazıyı dikkate almadı ve 27 saat boyunca TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etti.İŞGAL SIRASINDA DA UYARI DİKKATE ALINMADIAdalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında (5 Ekim 2021) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi yazıyla uyardı.Söz konusu yazıda; 'Türkiye Gençlik Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Borçlar Kanunu'na göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim..' denildi.Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yıllık izinde olduğu gerekçeyle Adalar Kaymakamlığı'na vekalet ediyor.KAFTANCIOĞLU VE ONGUN'UN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYORCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ne yönelik açıklamaları gerçeği yansıtmıyor.ONGUN'UN, 'TAHLİYE ENGELLENİYOR' İDDİASIMurat Ongun, 6 Ekim 2021 tarihinde yaptığı açıklamada; 'Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi'ni, mahkeme kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İBB'ye karşı savunulması idari usullere aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır' iddiasında bulundu.CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da, Büyükada İskelesi önünde yaptığı açıklamada; 'İBB protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Arsızlar ya, çökmüşler ya İstanbullunun malına! Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. İBB başkanımız yargıya başvurmuş. 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle tescil edilmiş' iddiasında bulundu.